Olivia Jones kündigt krasses "Promi-Büßen" mit Aleks an

Bei ihrer großen Sommerparty auf der Hamburger Reeperbahn hat Kiez-Ikone Olivia Jones (56) kräftig die Werbetrommel für die anstehende fünfte Staffel von Das große Promi-Büßen gerührt. Im Fokus ihrer verbalen Ansage: Aleksandar Petrovic (35). Olivia kündigte gegenüber dem Berliner Kurier unmissverständlich an, den Reality-Macho für seine Verfehlungen ordentlich grillen zu wollen. Besonders sein jüngster Ausraster bei Prominent getrennt, bei dem er im Streit ein Glas zertrümmerte und seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) verletzte, steht ganz oben auf ihrer roten Liste. Obwohl Fans befürchteten, das Bekanntwerden des Vorfalls habe sich mit den Dreharbeiten überschnitten, gab Olivia Entwarnung: Man sehe beim "Promi-Büßen" schließlich alles, und es könne gut sein, dass man ihn auf seinen aktuellsten Skandal ansprechen werde, erklärte die Perückenträgerin geheimnisvoll.

Für eine spätere Karriere im RTL-Dschungelcamp sieht die Dragqueen bei Aleks auch eher schwarz: Der Glaswurf sei schlicht "too much" gewesen. Aleks mutiere zur wandelnden roten Flagge, die selbst für das australische Unterholz zu gefährlich sei. Der Realitydarsteller, der abseits seiner Beziehungstragödien unlängst Spott für sein fehlerhaftes Kinderbuch "Baddie" kassierte, muss sich auf einiges gefasst machen. Olivia verspricht jedenfalls Großes für die neuen Folgen, in denen unter anderem auch Georgina Fleur (36) und Cosimo Citiolo (45) auf dem harten Büßergang wandeln werden. Das Format werde emotional wie nie, verspricht Olivia, da besonders Aleks "so viele Dämonen" in sich trage. Ihr nachdenkliches Fazit: "Man fragt sich, ob Reality das Richtige für ihn ist."

Gefeiert wurde auf der sündigen Meile am 8. Juli natürlich trotzdem ausgiebig, schließlich gab es handfeste Jubiläen zu zelebrieren. Unter den Augen von Kiezgrößen wie Bert Wollersheim (75) und Verena Kerth (44) beging Olivia nicht nur das 20-jährige Bestehen ihrer Kieztouren, sondern stieß auch auf "400 Jahre Reeperbahn" an. Wann genau die Zuschauer miterleben dürfen, wie Aleks im TV-Beichtstuhl seziert wird, steht derweil noch nicht fest. Das konkrete Startdatum für das anstehende Fegefeuer ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis.

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Collage: Joyn, RTL / Africa Vumazonke Collage: Olivia Jones und Aleks Petrovic

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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