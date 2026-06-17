Joyn reagiert auf Aleks' verschwundenes "Promi Büßen"-Foto

Das Rätsel um Aleksandar Petrovic (35) und sein verschwundenes Promo-Foto für Das große Promi-Büßen ist gelöst: Joyn hat sich jetzt mit einem neuen Bild des Realitystars auf Instagram zu Wort gemeldet – diesmal ohne die roten Teufelshörner, die auf dem ursprünglichen Foto zu sehen waren. In der Bildunterschrift des Senders heißt es dazu kurz und knapp: "Aleks Petrovic möchte nicht auf einem Bild mit Hörnern sein. Upsi." Damit ist klar, dass der 35-Jährige selbst hinter dem Verschwinden des ersten Fotos steckt.

Neben der Erklärung zur Hörnern-Frage ließ Joyn es sich nicht nehmen, die neue Staffel gleich noch einmal in Szene zu setzen. In der Bildunterschrift heißt es außerdem: "Erst Leak, dann das... Na ja, hier noch mal: Schöpfer trifft Schande. So maskulin war das Promibüßen noch nie." Damit bezieht sich der Sender offenbar darauf, dass Janin Ullmann (44) bereits im Vorfeld gespoilert hatte, dass Aleks und Marwin Klute (29) bei der Show dabei sein werden.

Zuvor hatten Fans in den Kommentaren unter anderen Kandidaten-Posts fleißig spekuliert, was hinter dem Verschwinden des Beitrags steckt. Viele fragten sich, ob Aleks die Show womöglich sogar abgebrochen hatte und das Foto deshalb gelöscht worden war. Diese Sorge hat sich nun aber offenbar erledigt – Aleks ist weiterhin Teil der Sendung, nur eben ohne Hörner auf dem Bild.

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

Anzeige Anzeige

Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026