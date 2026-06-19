Grenzüberschreitung: Eike Immel flog aus "Promi-Büßen"-Camp

Für Eike Immel (65) ist das Abenteuer bei Das große Promi-Büßen bereits nach zwei Drehtagen vorbei. Der Ex-Nationaltorwart musste das Camp an der österreichischen Erzberg-Location in der Steiermark schon am zweiten Abend verlassen – wegen mehrfacher Grenzüberschreitungen, wie der Sender Joyn bestätigte. Joyn-Sprecher Christoph Körfer erklärte gegenüber Bild: "Das Camp musste er bereits am zweiten Abend aufgrund mehrfacher Grenzüberschreitungen verlassen. Warum es zu seinem Ausschluss aus dem 'Promi-Büßen' kam, können die Zuschauerinnen und Zuschauer im Herbst auf Joyn sehen."

Aus Produktionskreisen heißt es, Eike soll zunächst darauf bestanden haben, das rassistisch konnotierte Wort "N****kuss" weiterhin zu verwenden – auch nachdem er von Verantwortlichen ermahnt worden war, dies während der Dreharbeiten zu unterlassen. Zusätzlich soll er die erste Strophe des Deutschlandliedes zitiert haben, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als eng mit nationalistischem Gedankengut verknüpft gilt. Außerdem soll es zu einem heftigen Streit mit seiner Mitstreiterin Georgina Fleur (36) gekommen sein. Der Streit soll aber nicht zum Rauswurf beigetragen haben, heißt es. Der Ex-Kicker selbst sieht sich jedoch missverstanden und meldete sich gegenüber Bild zu Wort: "Ich bin da auf den Zoff überhaupt nicht stolz und möchte auch um Entschuldigung bitten." Er betonte zudem, er sei "kein Rassist und weit weg von rechtem oder diskriminierendem Gedankengut". Eike erklärt außerdem: "Ich weiß doch, dass man bestimmte Dinge heute nicht mehr sagt. Da muss aber auch Verständnis von anderer Seite kommen, wenn Dinge 55 Jahre lang für einen Menschen normal waren." Sein Anwalt Burkhard Benecken erklärte, sein Mandant stehe wegen einer bevorstehenden Berufungsverhandlung unter erheblichem Druck: "Er bedauert, dass es da zu einem Vorfall kam."

Eike war als einer von zehn Promis für die neue Staffel des Formats angekündigt worden. Der Grund für seine Teilnahme: Er wurde wegen Betrugs in 107 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt und sollte sich dafür vor der Realitykamera rechtfertigen. Gegen das Urteil geht er nach Bild-Informationen in Berufung, der Termin soll für September angesetzt sein. Für die übrigen Teilnehmer – darunter Georgina Fleur, Cosimo Citiolo (45) und Aleksandar Petrovic (35) – geht das Camp derweil ohne ihn weiter. Die fünfte Staffel von "Das große Promi-Büßen" soll ab Herbst 2026 kostenlos auf Joyn zu sehen sein.

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IMAGO / Future Image Eike Imme, Dezember 2014

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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IMAGO / pictureteam Eike Immel, Februar 2025

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