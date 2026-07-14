Harmonie pur: Der "Promi-Büßen"-Cast macht gemeinsam Urlaub

Gemeinsamer Urlaub auf Mallorca und beste Stimmung: Georgina Fleur (36) hat sich jetzt mit einem TikTok-Video zu Wort gemeldet und zeigt sich dabei gut gelaunt in einer lauschigen Outdoor-Bar – gemeinsam mit einigen ihrer Mitstreiter aus der Sendung Das große Promi-Büßen. Zusammen sitzen sie an einem großen Tisch mit weißem Tischtuch, auf dem mehrere Gläser stehen. Mit dabei sind Realitystar Melissa Hofman, Prinz Marcus von Anhalt (59) sowie Aleksandar Petrovic (35). "Um das kurz alles aufzuklären: Wir sind hier alle Freunde. Das ist das Ergebnis von 'Promi-Büßen'", erklärt die Influencerin in dem Clip.

Damit meldet sich Georgina zu einem Zeitpunkt zu Wort, an dem im Netz eifrig über ihr Verhältnis zu Aleks, der derzeit mit seiner Ex Vanessa Nwattu (26) bei Prominent getrennt zu sehen ist, spekuliert wird. Ob das Statement die kursierenden Gerüchte um eine Liaison der beiden endgültig aus der Welt schaffen soll, lässt die 36-Jährige allerdings offen. Klar ist: Die Gruppe scheint die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Die Spekulationen um Georgina und Aleks wurden zuletzt durch mehrere TikTok-Clips befeuert, die das Duo auffällig vertraut in einem Hotel auf Mallorca zeigten. Auf einem der Videos war die Realityikone zunächst mit ihrer kleinen Tochter zu sehen, bevor sie offenbar gemeinsam mit dem 35-Jährigen in Richtung Zimmer verschwand. Ein weiterer Mitschnitt aus dem Hotelrestaurant sorgte dann für den Höhepunkt der Gerüchteküche – denn darauf wurden die beiden angeblich küssend auf der Terrasse gesichtet.

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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TikTok / georginafleur Georgina Fleur und Melissa Hofman auf Mallorca, Juli 2026

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TikTok / georginafleur Prinz Marcus von Anhalt und Aleks Petrovic, Juli 2026