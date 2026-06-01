Miley Cyrus erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter Tish

Der Clip einer bereits vor rund einem Jahr veröffentlichten Folge des Familienpodcasts "Sorry We're Cyrus" sorgt gerade im Netz für Aufsehen. Darin konfrontiert Sängerin Miley Cyrus (33) ihre Mutter Tish Cyrus (59) mit einem ziemlich direkten Vorwurf: Sie habe ihre eigenen Träume auf ihre Tochter projiziert. Auslöser war eine Frage von Tish an Miley, ob sie sich wünsche, dass ihre potenziellen Kinder einmal in der Unterhaltungsbranche tätig sein würden. Mileys Antwort fiel dabei überraschend deutlich aus – und war vor allem eine klare Ansage in Richtung ihrer Mutter.

Zunächst antwortete Miley nachdenklich auf die Frage: "Ich weiß nicht, ob es immer darum geht, was man selbst will." Als Tish zustimmte, legte die Sängerin nach: "Ich würde meinen eigenen Willen nicht auf sie projizieren, Mama", sagte sie. Dann fügte sie hinzu: "Wir wissen doch alle, dass ich ihren Traum lebe!" Tish konterte mit einem Scherz über ihre eigene Mutter. Der Fehler liege eigentlich bei ihr, da sie Tish nie Gesangsunterricht gegeben habe. Miley erwiderte lachend: "Stimmt!" Der Clip, der gerade auf Reddit kursiert, löste rege Diskussionen aus. Viele Nutzer lobten Mileys offenen Umgang mit der Vergangenheit. "Miley wirkt gegen alle Widrigkeiten ziemlich gefestigt. Ich bin froh, dass sie ihre Mutter auf ihre Ausreden ansprechen und solche offenen Gespräche über das Kinderstar-Dasein führen kann", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Das wirkt wirklich wie eine ehemals dysfunktionale Mutter-Tochter-Beziehung, die repariert wurde und nun sehr vorsichtig zusammen funktioniert."

Die komplizierte Dynamik zwischen Miley und Tish begleitet die Familie schon lange. Miley stand mit 13 Jahren dank Hannah Montana plötzlich weltweit im Rampenlicht, während Tish ihre Tochter als Managerin und Produzentin eng auf diesem Weg begleitete und ihr sogar Datingtipps gab. Immer wieder erzählte die Familie in Interviews, wie sehr sich das Leben der Cyrus-Sippe durch den plötzlichen Erfolg veränderte und wie stark der Alltag seitdem von Terminen, Tourneen und Drehs geprägt war. Gleichzeitig zeigen gemeinsame Projekte wie der Podcast, dass Mutter und Tochter trotz vergangener Konflikte einen Weg gefunden haben, offen miteinander über ihre Geschichte zu sprechen. Genau diese komplizierte, aber ehrliche Mutter-Tochter-Dynamik macht den Clip für viele so bemerkenswert.

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Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

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Getty Images Tish Cyrus und Miley Cyrus im Jahr 2019

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Getty Images Miley Cyrus und ihre Familie bei der "Hannah Montana - Der Film"-Premiere 2009