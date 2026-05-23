Hollywood Walk of Fame: Miley Cyrus erhält ihren Stern

Glanzmoment für Miley Cyrus (33) in Hollywood: Die Sängerin wurde am Freitagmorgen auf dem berühmten Walk of Fame mit ihrem eigenen Stern geehrt. Inmitten des Blitzlichtgewitters stand die 33-Jährige in Hollywood mit ihrem Verlobten Maxx Morando (27) an ihrer Seite, dazu kamen Mama Tish Cyrus (59) und Schwester Brandi Cyrus (38), die sichtlich stolz den besonderen Augenblick miterlebten. Unterstützung bekam Miley außerdem von ihren prominenten Freundinnen Anya Taylor-Joy (30) und Donatella Versace (71), die beide bewegende und sehr persönliche Reden hielten, wie Just Jared berichtet.

Anya erinnerte sich in ihrer Ansprache daran, wie sie Miley als Kind zum ersten Mal in einem Teenie-Magazin entdeckte. Die Schauspielerin schilderte, wie sie damals auf das Bild eines Mädchens mit markanter Perücke blickte und sofort spürte, dass diese junge Künstlerin ganz groß rauskommen würde. In ihrer Rede würdigte Anya vor allem Mileys Einfluss auf junge Menschen: Die Musikerin habe einer ganzen Generation gezeigt, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte selbstbewusst zu erzählen – auch dann, wenn sie kompliziert ist oder nicht in gängige Schubladen passt. Modeikone Donatella sorgte anschließend für den glamourösen Schlusspunkt. Sie nahm Mileys Fashion-Faible augenzwinkernd auf und forderte das Publikum laut Entertainmentportalen auf: "Denkt einfach daran: Wenn jemand von euch über Miley Cyrus’ Stern tritt, dann macht das mit Stil und, wenn möglich, in High Heels." Damit verband die Designerin die feierliche Ehrung mit einem typischen Hollywood-Moment voller Stil und Selbstironie.

Der Stern auf dem Walk of Fame ist ein weiterer Meilenstein in Mileys eng mit ihrer Familie verbundenem Karriereweg. Ihr Vater Billy Ray Cyrus (64) hatte im Vorfeld betont, wie stolz er darauf ist, seine Tochter bei diesem Schritt begleiten zu dürfen, und beschrieb, wie er ihre Entwicklung von der Kinderschauspielerin zum Rockstar miterlebt hat. Nun feierte Miley diesen Tag sichtbar von Menschen umgeben, die sie privat und beruflich geprägt haben: ihre Familie, ihr Partner und langjährige Wegbegleiterinnen aus Musik, Schauspiel und Mode. Für Anya, die als gefeierte Schauspielerin selbst auf dem Sprung zur Hollywood-Ikone ist, und für Donatella, die Miley seit Jahren mit auffälligen Looks auf roten Teppichen unterstützt, bot die Zeremonie die Gelegenheit, ihre persönliche Verbundenheit mit der Künstlerin öffentlich zu zeigen. "Was diesen Stern für mich so besonders macht, ist, dass er eine Ansammlung von Hingabe ist", erklärte Miley.

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Getty Images Miley Cyrus feiert ihre frisch enthüllte Walk of Fame Star in Hollywood, 22. Mai 2026

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Getty Images Miley Cyrus und Anya Taylor-Joy bei der Walk of Fame-Ehrung für Miley Cyrus in Hollywood

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Getty Images Miley Cyrus spricht bei der Zeremonie zu ihrer Hollywood-Walk-of-Fame-Ehrung