Für diese Show würde Garry Secret auf halbe Gage verzichten

Social-Media-Star Garry Secret (21) hat jetzt verraten, dass Promi Big Brother für ihn nach wie vor das Wunschformat schlechthin ist. Der Influencer würde dafür sogar finanzielle Abstriche machen – und zwar erhebliche. "Zahlt mir die Hälfte vom Preis, den ihr eigentlich vorhattet – ich komme rein", richtet er seine Worte im Promiflash-Interview an die Produktion. In den Container einzuziehen, steht bei ihm ganz oben auf der Liste, wie er betont: "Das ist für mich Format Nummer eins." Das Show-Konzept, rund um die Uhr von Kameras überwacht zu werden, findet er nicht abschreckend – im Gegenteil: "Überwacht zu werden, ist einfach eine neue Erfahrung. Will ich zu 100 Prozent machen."

Garry gibt offen zu: "Ob es da wirklich zu einer Anfrage kommt, weiß ich nicht", zeigt sich aber dennoch hoffnungsvoll. Schließlich war er dem Format bereits mehrfach ganz nah: "Ich war ja jetzt schon drei Jahre hintereinander in der Late-Night-Show und auch als Wildcard-Kandidat einmal dabei." 2024 kämpfte der Bochumer gemeinsam mit acht weiteren Influencern um das begehrte Wildcard-Ticket für die zwölfte Staffel von "Promi Big Brother". Am Ende reichten die Stimmen der Zuschauer jedoch nicht für den Einzug in den Container.

Für Garry steht ohnehin weniger der Gewinn als vielmehr das besondere Erlebnis im Vordergrund. "Wer kann später seinen Kindern erzählen: 'Ich habe in einem Container gepennt'? Also das wäre schon gut", erklärt er im Gespräch mit Promiflash. Zuletzt gab es auch Spekulationen darüber, dass der 21-Jährige Teil des neuen Good Luck Guys-Casts sein könnte. Es bleibt spannend, ob er schon bald in einer Realityshow zu sehen sein wird.

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