Motto für neue "Promi Big Brother"-Staffel bekannt gegeben

Sat.1 hat das Motto der 14. Staffel von Promi Big Brother bekanntgegeben – und der große Bruder zieht es dieses Jahr ins Grüne. Noch im Herbst 2026 werden die prominenten Bewohner in den Garten des großen Bruders einziehen. Was zunächst nach blühender Idylle klingt, dürfte für die Stars alles andere als eine Erholungspause werden. "Dieses Jahr zeige ich euch meinen Garten und der ist nichts für die Zarten", kündigte "Big Brother" an. Sat.1 lässt mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass die Teilnehmenden ordentlich "beeten" können sollten – was genau auf sie zukommt, verrät der Sender bislang jedoch nicht.

Die Show bleibt dem bewährten Konzept treu, sorgt aber mit der neuen Kulisse erneut für frischen Nervenkitzel. Schon in den vergangenen Staffeln mussten die Bewohner in ungewöhnlichen Wohnsituationen klarkommen – vom düsteren Keller über eine Kanalisation bis hin zu einem Märchenwald oder einem kargen Rohbau. Durch die täglichen Live-Sendungen führen erneut Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47) – das Duo ist damit bereits zum wiederholten Mal gemeinsam als Moderationsteam im Einsatz. Wer in diesem Jahr in den Garten einziehen wird, ist dagegen noch völlig offen. Über den Cast gibt es bislang keinerlei offizielle Informationen.

Seit dem Start der Show im Jahr 2013 haben sich zahlreiche Promis den Titel gesichert. Zu den früheren Siegern zählen unter anderem Jenny Elvers (54), Aaron Troschke (36), David Odonkor (42), Melanie Müller (38) und Yeliz Koc (32). In den letzten Jahren setzten sich außerdem Janine Pink (39), Werner Hansch (87), Rainer Gottwald (60) und Leyla Lahouar (30) durch, bevor 2025 Jimi Blue Ochsenknecht (34) die Trophäe mit nach Hause nahm.

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Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

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Joyn / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Finale

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Joyn/Willi Weber Jimi Blue Ochsenkencht, "Promi Big Brother"-Sieger 2025