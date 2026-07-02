So anders wäre Michelles Leben ohne Ehemann Barack Obama

Michelle Obama (62) hat im Magazin People offen über ihre Liebesgeschichte mit Ehemann Barack Obama (64) gesprochen – und dabei auch darüber nachgedacht, wie ihr Leben ohne ihn hätte aussehen können. Die ehemalige First Lady erinnerte sich dabei an die frühen Tage ihrer Beziehung in Chicago: Barack habe damals in einer kleinen, einfachen Wohnung gelebt, ohne Klimaanlage, mit offenen Fenstern und lauten Samstagabenden. Und auch ihr erster Kuss ist ihr noch gut in Erinnerung geblieben: "Baskin-Robbins war ein Ort, an den wir gegangen sind, um Eis zu essen. Er schrieb darüber, dass unser erster Kuss dort stattfand", erzählte die 62-Jährige. Barack ergänzte schmunzelnd: "Wir saßen auf dem Bordstein. Dort hängt heute sogar eine Plakette. Ich weiß nicht, wer die angebracht hat."

Doch Michelle ließ im Interview auch tiefere Einblicke zu – nämlich, was aus ihr geworden wäre, hätte sie Barack nie getroffen. "Die Wahrheit ist, ich wäre wahrscheinlich jemand gewesen, der mehr an Ort und Stelle geblieben wäre", sagte sie. Aufgewachsen mit starken Wurzeln in Chicago, hätte sie sich womöglich nie aus dieser Sicherheit herausgetraut. "Ich glaube, ich hätte hier ein wunderschönes Leben gehabt, aber es wäre kleiner gewesen." Barack habe ihr und ihrer gesamten Familie – den Töchtern, ihrer Mutter – ein breiteres Gefühl dafür vermittelt, was im Leben möglich sei. Er habe ihr außerdem den Mut gegeben, mehr aus ihrem Abschluss von der Harvard Law School zu machen, als einfach nur Anwältin zu werden: "Er war mein Fels. Es war ein: 'Ich hab dich.' Und wie auch immer es war, mit allen Höhen und Tiefen – er hatte mich."

Barack wiederum betonte, wie sehr Michelle ihn erdet und verankert: "Das hat sich ganz gut entwickelt", resümierte er die gemeinsame Geschichte. Bereits beim ersten Kennenlernen sei ihm klar gewesen, mit wem er es zu tun hatte. "Ich wusste fast sofort [...], dass das eine einzigartige Frau mit Integrität, Charakter, Klugheit und Werten ist, die mich zu einem besseren Menschen macht", sagte er über Michelle im People-Interview. Die beiden haben gemeinsam zwei Töchter und zeigen mit ihrem Lebensweg bis heute, was alles möglich sein kann, wenn man sich gegenseitig den Rücken stärkt.

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Getty Images Michelle und Barack Obama im Mai 2016

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Getty Images Michelle und Barack Obama im August 2024

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Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026