Michelle Obama verrät, wie sie ihre Töchter stark machte

Michelle Obama (62) hat bei einem Event im Rahmen des SXSW-Festivals in London offen über ihre Kindheit gesprochen – und darüber, wie diese sie bis heute prägt. An ihrer Seite saß ihr Bruder Craig Robinson, mit dem sie gemeinsam den Podcast "IMO" betreibt. Auf der Bühne im Truman Brewery in London schilderte die frühere First Lady der USA, wie ihre Eltern ihr und Craig (54) schon früh beibrachten, Probleme eigenständig zu lösen. Diese Erziehung habe ihr ein Selbstvertrauen gegeben, das sie bis heute begleitet: "Wir mussten die Dinge selbst herausfinden und zu unseren Eltern um Rat gehen, aber nicht um Einmischung", erzählte sie und fügte hinzu: "So verlässt du das Elternhaus und denkst von klein auf: Es gibt nichts, was ich nicht herausfinden kann."

Dieses Erziehungsprinzip versuche sie auch bei ihren eigenen Töchtern Malia und Sasha anzuwenden. Die 62-Jährige appellierte zudem an junge Menschen, sich nicht von gesellschaftlichem Druck treiben zu lassen. "Habt keine Angst davor, es langsamer angehen zu lassen und echte Erfahrungen zu machen", sagte sie dem Publikum. Wenn sie es noch einmal tun könnte, würde sie nach dem Studium vor Law School oder Aufbaustudium ein oder zwei Gap Years einlegen, wie das Magazin Hello! berichtet. Außerdem sprach Michelle davon, wie sie ihren Weg von einer Karriere als Anwältin hin zur Arbeit für die Menschen gefunden hat – und dass genau dieses Helfen sie jeden Tag motiviert.

Mit ihrem Podcast "IMO" möchte die ehemalige First Lady ihre Erfahrungen teilen und Machtstrukturen verständlicher machen. Sie selbst sei an "jedem mächtigen Tisch" gesessen und fühle sich nun in der Pflicht, dieses Wissen weiterzugeben – besonders an Frauen und Minderheiten, die sich an solchen Tischen oft wie Außenseiter fühlten. "Ich glaube, mein Leben hat mich auf diese Verletzlichkeit vorbereitet", sagte sie gegenüber dem Publikum über das Podcasting. Michelle ist seit 1992 mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (64) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Malia und Sasha.

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Getty Images Michelle Obama im Dezember 2022

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Getty Images Michelle Obama, 2025

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Getty Images Malia Obama, Barack Obama, Sasha Obama und Michelle Obama, Oktober 2013