Tessa Bergmeier macht deutlich: Sie ist durch mit Ex Jakob

Bei Prominent getrennt kam es jetzt zu einem knallharten Aufeinandertreffen zwischen Tessa Bergmeier (36) und ihrem Ex Jakob Morgenstern. Bereits beim ersten Zusammentreffen setzte die Reality-TV-Bekanntheit klare Grenzen: Als Jakob ihr Sekt einschenken wollte, lehnte sie ab. Sie mache das selbst, wenn sie es wolle. Jakob gestand offen, weshalb er bei der Sendung mitmacht: "Ich bin hier, vor allem, weil ich dich wiedersehen wollte. Ich will um dich kämpfen und ich liebe dich. Und ich habe an dich gedacht, ich habe immer dein Bild geküsst zu Hause." Doch Tessa ließ keinerlei Hoffnung aufkommen.

Die 36-Jährige stellte unmissverständlich klar, dass es zwischen ihnen keine Zukunft geben wird: "Es gibt aber kein 'Uns'. Ich weiß nicht, warum es bis zu dieser 'Zeit zu zweit' kommen muss, dass du das vielleicht endlich mal checkst. Das grenzt für mich auch ein bisschen an Respektlosigkeit. Dass du mein Wort nicht für bare Münze nimmst." Sie warf Jakob außerdem vor, eine Fassade zu sein und Kritik nicht annehmen zu können. Als er lauter wurde, fuhr sie ihn an: "Du brauchst jetzt nicht laut werden, reiß dich mal zusammen!" Den schwersten Schlag landete sie jedoch mit den Worten: "Ich verspüre keine Anziehung zu dir. Ich finde dich nicht attraktiv." Jakob zeigte sich sichtlich geschockt: "Krass, das hätte ich nicht erwartet, dass du so hart schießt." Als er behauptete, zu jenen Männern zu gehören, bei denen sie gerne gekuschelt hat, widersprach sie ihm klar: "Nein." Tessa verließ schließlich das Gespräch – und ließ einen am Boden zerstörten Jakob zurück.

Schon vor zwei Wochen hatte Tessa klargemacht, dass ein kurzer Moment in der Villa nichts an ihrer Haltung ändert. In der siebten Folge kam es zwar überraschend zu einem Kuss. Doch Tessa ordnete das später knallhart ein: "Das war ein Abschiedskuss." Und auch als Jakob daraus mehr machen wollte, blieb sie bei ihrem Nein und sagte: "Ich habe dir ganz klar gesagt, dass ich mir keine Beziehung mehr vorstellen kann." Nach der Ausstrahlung lieferte Tessa in den sozialen Medien noch einmal ihre Sicht nach. In einer Instagram-Fragerunde erklärte sie: "Der Kuss ist in einem Moment entstanden, in dem ich emotional getriggert und schwach war. Aber ein einzelner Moment löscht nicht aus, was in den Folgen davor passiert ist."

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RTL Jakob Morgenstern und Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"

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RTL Jakob Morgenstern bei "Prominent getrennt"

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RTL Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"