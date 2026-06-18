Nach Kuss: "Prominent getrennt"-Tessa gibt Jakob einen Korb

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt hat Tessa Bergmeier (36) ihrem Ex Jakob endgültig einen Korb gegeben – und das vor laufenden Kameras. Bereits in der siebten Folge der Show war es zwischen den beiden zu einem überraschenden Moment gekommen: Beim gemeinsamen Gespräch hatten sie sich plötzlich geküsst. In der achten Folge suchte Jakob nun das Gespräch, um zu klären, wie es zwischen ihnen steht – offensichtlich mit der Hoffnung auf ein Liebescomeback. Doch Tessa ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wie sie die Situation bewertet. "Ich habe dir ganz klar gesagt, dass ich mir keine Beziehung mehr vorstellen kann", stellte sie klar. Den Kuss aus der Vorwoche ordnete sie dabei deutlich ein: "Das war ein Abschiedskuss."

Jakob wollte das nicht so stehen lassen und erinnerte sie daran, dass sie Händchen gehalten haben und sie ihn geküsst habe. "Wenn du das halt nicht Beziehung nennen willst, okay", entgegnete er. Tessa blieb jedoch bei ihrer Aussage: "Das war ein altes Gefühl und das war auch legit, das ist in Ordnung und damit wollte ich dir keine Hoffnungen machen." Als Jakob weiter auf sie einredete, wurde sie deutlicher: "Was willst du mir denn jetzt einreden? Du akzeptierst mein Nein einfach nicht." Daraufhin stand sie auf und verließ das Gespräch. Im Einzelinterview zeigte sich Jakob sichtlich getroffen: "Das hat extrem wehgetan."

In den sozialen Medien hatte Tessa den Kuss schon vor Tagen erklärt. In einer Instagram-Fragerunde schrieb sie: "Der Kuss ist in einem Moment entstanden, in dem ich emotional getriggert und schwach war. Aber ein einzelner Moment löscht nicht aus, was in den Folgen davor passiert ist." Sie machte auch deutlich, dass sie sich in der Villa nicht ernst genommen fühlte. Statt auf ihre Themen einzugehen, sei immer wieder beteuert worden, wie sehr man sie liebe. Auch beim Thema Grenzen wurde Tessa in ihrer Erklärung sehr deutlich. Sie schrieb: "Dass ich in einem verletzlichen und alkoholisierten Moment nachgegeben habe, macht meine Grenzen nicht weniger real."

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RTL Tessa Bergmeier und Jakob diskutieren bei "Prominent getrennt"

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RTL Jakob bei "Prominent getrennt"

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RTL Tessa Bergmeier bei "Prominent getrennt"