Barbara Schöneberger moderiert 9. Mal Deutschen Fernsehpreis

Barbara Schöneberger (52) kehrt zum Deutschen Fernsehpreis zurück – und das gleich zum neunten Mal. Die beliebte Moderatorin führt am 9. September 2026 erneut durch die große TV-Gala in Köln, bei der die bedeutendsten Auszeichnungen für Fernsehen und Streaming vergeben werden. Erstmals findet die Veranstaltung im Kölner Confex-Center statt, das mit einem beeindruckenden Stadtpanorama als Kulisse dient. RTL überträgt die Preisverleihung zeitversetzt ab 20:15 Uhr. Fans können sich laut den Veranstaltern auf einen glamourösen Showabend mit jeder Menge Starpower und einigen Überraschungen freuen.

Bereits einen Abend zuvor, am 8. September, eröffnet die "Nacht der Kreativen" in der Kölner Flora das zweitägige Festprogramm. Dort werden die Preise in den kreativen Gewerken verliehen und die Menschen geehrt, die hinter den Kulissen für großes Fernsehen sorgen. Durch diesen Abend führt in diesem Jahr erstmals der Moderator Jan Köppen (43). Der 27. Deutsche Fernsehpreis würdigt dabei Produktionen aus den Bereichen Unterhaltung, Fiktion, Information, Doku, Sport und Streaming, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni 2026 veröffentlicht wurden. Eine unabhängige Fachjury entscheidet über die Nominierungen und Auszeichnungen.

Barbara brachte ihre Vorfreude auf die Veranstaltung gegenüber RTL deutlich zum Ausdruck. "Fernsehen – egal ob linear oder im Streaming – lebt und das ganz besonders am Abend der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises", erklärte sie. "Ich freue mich, dass ich nun zum bereits dreiviertelduzend Mal Mal durch diese schöne Veranstaltung führen und dort meine beruflichen Freunde treffen darf." Die Moderatorin ist seit Jahren das Gesicht des Deutschen Fernsehpreises und gilt damit längst als fester Bestandteil der begehrten TV-Auszeichnung.

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Deutscher Fernsehpreis / Willi Weber Barbara Schöneberger, Moderatorin

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Imago Jan Köppen bei der ABOUT YOU Holiday Fashion Show im Flughafen Tempelhof, Berlin

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg