So läuft Eric Sindermanns Liebesleben nach Chayenne-Trennung

Eric Sindermann (37) ist nach seiner Trennung von Chayenne wieder auf der Suche nach der großen Liebe – und gibt sich dabei ziemlich aktiv. Bei einem Event von Hej Mates am Rande der Berliner Fashion Week sprach der Realitystar jetzt mit Promiflash offen über sein aktuelles Liebesleben. "Ich date sehr viel zurzeit, aber ich will einfach nur eine Frau finden, mit der es auch einigermaßen im normalen Alltag funktioniert – und das habe ich bis jetzt nicht", gestand der selbst ernannte Modekönig. Ob sich das bald ändern könnte? Eric deutete zumindest an, dass vielleicht schon jemand in Sicht sei.

Neben der Schwierigkeit, im Alltag die Richtige zu finden, hat der 37-Jährige aber noch ein weiteres Problem: Er fühlt sich von manchen Frauen ausgenutzt. "Die Frauen wollen immer nur durch mich ins TV kommen und durch mich Profit machen – und das bin ich leid", erklärte er gegenüber Promiflash. Trotzdem verliert er nicht den Glauben an die Liebe: "Ich möchte wirklich endlich mal eine richtig gute Freundin haben – und vielleicht ist es bald so weit."

Seine letzte Liebe nahm ein abruptes Ende: Chayenne verkündete in ihrer Instagram-Story knapp: "Kurzes Feedback meinerseits: Ich habe die Beziehung mit Eric Sindermann beendet. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute." Eric reagierte damals ungewohnt kurz, kommentierte nur mit "Berliner Kindl ist ein Arschl*ch" und stellte klar: "Bitte mich jetzt nicht alle nerven, werde mich zu gegebenem Anlass dazu äußern." Statt großer Trennungsdetails konzentrierte er sich zu der Zeit lieber auf seinen anstehenden Boxkampf bei "Stars im Ring".

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Imago Eric Sindermann, Oktober 2025

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Imago Eric Sindermann, Juni 2026