Trennung von Chayenne: Eric Sindermann verrät die Gründe

Das Liebes-Aus von Eric Sindermann (37) und seiner Ex-Freundin Chayenne hat eine hitzige Schlammschlacht im Netz ausgelöst. Seit die Trennung im April 2026 öffentlich wurde – nur wenige Wochen, nachdem die beiden ihre Beziehung überhaupt erst bekannt gegeben hatten – flogen die Fetzen zwischen den beiden. Jetzt hat der Realitystar und Designer am Rande eines Events von Hej Mates bei der Berliner Fashion Week mit Promiflash über die Hintergründe des Beziehungsendes gesprochen und erklärt, warum es für ihn nicht mehr funktioniert hat.

Der 37-Jährige macht dabei kein Geheimnis aus seiner Sichtweise. "Man merkt relativ schnell bei einer Frau immer, ob sie jetzt nur Bock hat auf Geld, Fame und dies und das – und das war bei ihr ganz klar der Fall", sagte er im Interview mit Promiflash. Chayenne habe es ihm zufolge also eher auf seinen Status abgesehen als auf eine echte Beziehung. Und die ganze Situation zehrt mittlerweile an ihm: "Ich bin es mittlerweile sehr, sehr leid."

Vor zwei Monaten hatte Chayenne aber selbst auf Instagram gegen Eric ausgeteilt. In einem Statement in ihrer Story schrieb sie, er habe sie "tagtäglich niedergemacht, manipuliert und emotional fertiggemacht". Von einer echten Beziehung könne man aus ihrer Sicht ohnehin kaum sprechen. Außerdem ließ sie damals durchblicken, dass sie nach der Trennung jemanden geküsst habe, den Eric auch kenne. "Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich jemanden in der Zeit danach geküsst habe, auch wenn die beiden sich kennen", schrieb sie dazu.

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Imago Eric Sindermann, Juni 2026

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dr.sindsen Realitystar Eric Sindermann mit Chayenne, März 2026