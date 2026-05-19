"Widerlich": Peter Klein kommentiert Erics Affären-Aussagen

Peter Klein (59) hat sich jetzt gegenüber Bild ausführlich zu den Affären-Vorwürfen rund um seine Ex-Freundin Yvonne Woelke (46) und Reality-TV-Kollege Eric Sindermann (37) geäußert – und dabei scharfe Kritik an Eric geübt. Der 59-Jährige ließ kein gutes Haar an dem Realitystar und Designer, der öffentlich behauptet hatte, mit Yvonne intim gewesen zu sein – zu einer Zeit, als sie noch mit Peter zusammen war. "Das Ganze hat einen bitteren Nachgeschmack, weil Eric mich in dieser Situation als Gehörnten darstellt, als jemanden, der von seiner Frau während der Beziehung betrogen wurde. Das ist kein schönes Gefühl. Und in mir so ein Gefühl zu verursachen, das ist natürlich extrem widerlich von ihm", erklärte Peter.

Dabei ist der Realitystar überzeugt, dass Eric mit solchen Geschichten gezielt Aufmerksamkeit generieren will. "Das scheint Sindermanns Geschäftsmodell zu sein: mit Frauen eine Beziehung vorzutäuschen und diese Frauen dann in der Öffentlichkeit zu verheizen. Das Beispiel mit Yvonne zeigt, dass er über Leichen geht, das ist ihm total egal, was dann über diese Person gedacht wird. Das ist schon für den Ruf von Yvonne extrem schädlich", sagte Peter. Er habe Eric bereits damals direkt kontaktiert, nachdem dieser behauptet hatte, Yvonne habe bei ihm übernachtet. Was die Frage betrifft, ob er an eine tatsächliche Affäre glaubt, zeigte sich Peter gespalten: Er sei zwar schockiert gewesen, als er die Berichte las, und habe schon damals Bedenken gehabt – trotzdem nehme er Yvonne in Schutz und beschreibe sie als loyale und ehrliche Person. An ein Liebes-Comeback glaubt er allerdings nicht: "Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Das Thema ist durch. Ich sehe da auch keine Option, wie sich da die Beziehung ändern könnte, dass sie eine Zukunft hat."

Peter und Yvonne hatten sich 2023 am Rande des Dschungelcamps kennengelernt. Im Zuge dieser Beziehung zerbrach Peters Ehe mit seiner Ex-Frau Iris Katzenberger (58). Anfang Mai dieses Jahres gaben Peter und Yvonne ihr Beziehungsende bekannt. Kurz danach hatte Eric öffentlich behauptet, mit Yvonne intim gewesen zu sein – eine Aussage, die sie bestreitet und die im Netz eine Welle an Hass gegen sie auslöste. Peter hatte sich daraufhin bereits auf Instagram mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet und sich klar vor seine Ex gestellt.

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Collage: Imago, IMAGO / Gartner Collage: Peter Klein und Eric Sindermann

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Imago Eric Sindermann, Juli 2025