Kaum zu erkennen: Eric Sindermann ist komplett geschwollen

Schockmoment bei Eric Sindermann (37) in Dubai: Der Realitystar, der sich inzwischen auch Dr. Sindsen nennt, hat sich jetzt mit einem extrem geschwollenen Gesicht bei seinen Fans gemeldet. Auf seinem Instagram-Account zeigte Eric die plötzliche Veränderung ganz offen vor der Kamera und war dabei tatsächlich kaum wiederzuerkennen. Passiert sein soll das nach einem Abend in einer Shisha-Bar, bei dem er nach eigener Aussage ausnahmsweise weder Bier noch Gin Tonic getrunken hatte. Stattdessen griff er zu einem Fruchtdrink. Kurz darauf präsentierte er seinen Followern den beunruhigenden Anblick, der sofort für Aufsehen sorgte und viele Fragen offenließ.

In dem Video schilderte Eric den ungewöhnlichen Vorfall selbst mit einer Mischung aus Verwunderung und Humor. Auf Instagram erzählte er: "Leute, es ist wirklich der erste Abend, an dem ich kein Bier und keinen Gin Tonic getrunken habe." Danach hielt er sein deutlich angeschwollenes Gesicht in die Kamera und erklärte: "Jetzt schaut euch mal an, wie ich aussehe, nachdem ich so einen Fruchtdrink getrunken habe." Einen klaren medizinischen Hintergrund nannte der TV-Bekannte nicht. Eric bringt die Schwellung zwar selbst mit dem Getränk in Verbindung, ob der Fruchtdrink die Reaktion tatsächlich ausgelöst hat, ist bislang aber nicht bestätigt.

Trotz des Schock-Anblicks nahm sich Eric auch selbst nicht zu ernst. In seinem Video scherzte er weiter: "Daran sieht man wirklich, dass Bier und Gin Tonic viel gesünder sind als solche Fruchtdrinks", wie er auf Instagram sagte. Zum Schluss legte er noch nach und witzelte: "Ich sehe aus wie ein Elefant." Eric ist durch verschiedene Realityformate bekannt geworden und teilt mit seinen Fans immer wieder persönliche Einblicke aus seinem Alltag. Dass er sich nun auch mit diesem ungewöhnlichen und drastischen Anblick zeigte, sorgte bei seinen Followern für besonders viel Aufmerksamkeit.

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Imago Eric Sindermann, Oktober 2025

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Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit geschwollenem Gesicht, Juli 2026

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Imago Eric Sindermann, Juni 2026