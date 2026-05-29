"Match My Ex"-Comeback: Emma und Tim Kühnel haben direkt Sex

Emma Fernlund (25) sorgt in Match My Ex für einen explosiven Neustart: Kurz nach ihrem Comeback in die Realityshow zieht die Blondine gemeinsam mit Tim Kühnel (29) in die berüchtigte X-Suite ein. Es ist zu sehen, wie die beiden mit Drinks anstoßen, im Jacuzzi eng knutschen und heftig flirten. Die Stimmung heizt sich schnell auf, das Duo verlagert die Zweisamkeit ins Bett – und macht dort mit unmissverständlichen Geräuschen klar, dass die Suite gründlich eingeweiht wird: Die beiden haben vor laufenden Kameras Sex.

Am Morgen danach wirkt die Influencerin gelöst und verschmitzt. Im Gespräch mit der Produktion kichert Emma und erklärt: "Wer kann schon Nein sagen zu Tim? Geht ja nicht." Tim scheint das Abenteuer ebenfalls zu genießen, doch das Chaos lässt nicht lange auf sich warten. Denn noch kurz vor Emmas Rückkehr bandelte der Realitystar intensiv mit Mitstreiterin Henna an. Die beiden hatten sich leidenschaftlich geküsst. In einem Gespräch kurz vor seiner Nacht mit Emma betonten Tim und Henna, wie sehr sie sich mögen. Tim stellte klar, dass er nicht wolle, dass zwischen ihm und Henna ein komischer Vibe entsteht – nur da Emma wieder in der Villa mitmischt. Nach der Nacht in der X-Suite ist diese Ankündigung allerdings schwer einzuhalten.

Vor allem Henna reagiert spürbar getroffen auf die verheißungsvolle X-Suite-Nacht ihrer Mitbewohner. Im Einzelinterview zeigt Tim sich nachdenklich: "Ich glaube, Henna ist nicht so amused. Ist auch verständlich. Andersherum würde es mir nicht anders gehen." Damit behält er recht, denn Henna bringt ihre Gefühle offen auf den Punkt: "Es ist ein komisches Gefühl, Tim mit einem Grinsen aus der X-Suite rauskommen zu sehen." Ob es in der Dreierkonstellation Drama geben wird? Für Tim und Emma wäre das zumindest nicht das erste Mal. Auch in ihrem Kennlernformat Der Promihof gab es eine dritte Person im Bunde – und zwar Reality-TV-Newbie Ina Kina.

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"