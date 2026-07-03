"Match My Ex"-Finale: Diese Paare werden vorher rausgewählt

Das Finale von Match My Ex rückt näher – doch bevor es so weit ist, müssen mehrere Duos die Villa verlassen. In einem Ranking-Verfahren durften die Bewohner abstimmen, welche Paare es ihrer Meinung nach nicht verdient haben, im Format zu bleiben. Mit deutlichem Abstand trafen die meisten Stimmen Christin Pawlowski und ihren Ex Calvin Ogara. Doch damit war das große Abschiedsdrama noch nicht vorbei: Auch Rina und Fabrizio Behrens wurden gewählt – als "das fakeste Paar in der Villa" – und mussten ihre Koffer packen. Kurz darauf folgte der nächste Exit: Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko wurden ebenfalls nach Hause geschickt. Am nächsten Morgen traf es daraufhin Joanna und Calvin Steiner – sie wurden beim Extreme-Ranking als das Paar gewählt, das sich am wenigsten weiterentwickelt hat.

Die Begründungen der Mitbewohner für das Aus von Christin und Calvin fielen teils sehr direkt aus. "Du hast es auf keinen Fall verdient, hierzubleiben, weil das alles fake und Show ist", sagte etwa Emma Fernlund (25). Joanna ließ ebenfalls kein gutes Haar an Christins Auftritt in der Villa: "Chrissi, es war scheiße, wie du hier reingekommen bist. Ging gar nicht, provokant: 'Die Maus ist zurück.' Ich weiß nicht, welche Maus, aber okay. Es ging darum, dass du mich umarmt und geküsst hast, als du gegangen bist und einen Tag später deine Beine breit gemacht hast für Calvin." Auch Julius, Tim Kühnel (29), Anna Iffländer (30) und ein paar weitere Kandidaten stimmten für Christin. Sabrina meinte: "Wenn man seinem Ex-Partner etwas gönnen würde, würde man sich nicht selbst reinwählen für Sendezeit oder sonst etwas. Um einen Tag etwas zu probieren, wo eh nichts ist, finde ich unnötig."

Christin brach in Tränen aus: "Ich zweifle dann an mir, ob ich es mir wirklich nur einrede, dass ich ein guter Mensch bin." Calvin tröstete seine Ex und versicherte ihr, sie sei ein guter Mensch – er kenne sie in- und auswendig. Auch Rina reagierte auf ihr Aus mit Tränen und Wut. Sabrina wiederum lieferte sich nach ihrem Exit einen lauten Streit mit Joanna, die erklärte, Sabrina würde Julius nicht kennen und nicht verstehen, dass er jeder Frau die Welt verspricht. Trotz des Dramas steht fest, welche drei Duos es ins Finale von "Match My Ex" geschafft haben: Daniel Fischer und Anna, Emma und Tim sowie Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn (26) kämpfen um den Sieg.

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CH Media Entertainment Die Kandidaten von "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma und Tim, Francesca und Leandro, Anna und Daniel, "Match My Ex"-Finalisten