Großer Plot-Twist: Sie sind die Gewinner von "Match My Ex"

Im großen Finale von Match My Ex kommt es zu einer überraschenden Wendung: Emma Fernlund (25) und Tim Kühnel (29), Daniel Fischer und Anna Iffländer (30) sowie Leandro Fünfsinn (26) und Francesca Brinley schaffen es auf das Siegertreppchen, doch nur ein Paar gewinnt die Show: Francesca und Leandro sind laut dem Ranking der Bewohner das stärkste Match. Doch damit ist die Entscheidung nicht besiegelt. "Irgendwas stimmt hier nicht", fragt sich Henna und auch Calvin Steiner stimmt ihr zu: "Wenn es das gewesen ist, ist es das Lahmste, was ich je gesehen habe." Und tatsächlich – das Moderationskärtchen verrät einen Plot-Twist: "Eure Exen haben in eurem Sinne gehandelt und euch zusammengematcht. Henna und Alan, bitte kommt zu mir."

Da Henna und Alan das Prinzip der Show verstanden haben, und zwar ihre Ex-Partner mit neuen Singles erfolgreich zu verkuppeln, sind sie die wahren Sieger: "Ihr erhaltet als erfolgreichste Matchmaker den Gewinn in Höhe von 25.000 Euro." Beide freuen sich über beide Ohren und fallen sich in die Arme. Sie haben die Möglichkeit, das Geld mit ihren Ex-Partnern aka Francesca und Leandro zu teilen. Beide entscheiden sich aber dagegen. Henna erklärt an Leandro gerichtet: "Mir ist ein Satz missfallen, dass du gesagt hast: 'Das X hat entschieden.' Das war nicht das X, sondern ich."

Hintergrund ist, dass Henna freiwillig aus der Show gegangen war, damit Leandro und Francesca eine Chance auf Liebe haben. Dass seine Ex das Preisgeld nicht mit ihm teilt, nimmt Leandro ihr aber übel. Er grinst missgünstig und winkt ab: "Alles gut, werde glücklich damit." Francesca reagiert hingegen deutlich entspannter: "Mich interessiert es null mit dem Geld." Die Schweizerin betont, dass sie glücklich sei, dass sie und Leandro sich gefunden haben. In der Show fragt er die OnlyFans-Bekanntheit sogar direkt: "Ich wollte dich fragen, ob wir draußen daran anknüpfen." Francesca antwortet: "Natürlich bin ich offen dafür. Das würde mich megafreuen. Danke, dass du das angesprochen hast." Inzwischen scheint diese Verbindung jedoch kein Thema mehr zu sein: Vor Kurzem teilte Leandro ein Foto mit einer anderen Frau, mit der er nun glücklich ist.

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CH Media Entertainment Emma und Tim, Francesca und Leandro, Anna und Daniel, "Match My Ex"-Finalisten

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CH Media Entertainment Alan Wey, Henna Urrehmann, Sabrina Wlk, Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn beim "Match My Ex"-Finale

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Sieger