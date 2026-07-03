Lionel Richie gibt Gesundheits-Update nach Konzertabbruch

Nach seiner Schwindelattacke auf der Bühne und dem anschließenden Krankenhausaufenthalt hat Lionel Richie (77) jetzt ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Der Sänger wandte sich via Instagram an seine Fans und informierte sie darüber, wann er wieder auftreten wird. Demnach hat er zwei Konzerte seiner Sommertour verschoben: Das geplante Konzert in Chicago, das ursprünglich für den 26. Juni angesetzt war, wurde auf den 30. September verlegt. Die Show in Columbus, die am 27. Juni hätte stattfinden sollen, findet nun am 2. Oktober statt. Bereits am 30. Juni stand Lionel wieder in Pittsburgh auf der Bühne.

In seinen Social-Media-Storys teilte der 77-Jährige zwei Tour-Plakate mit dem Hinweis: "Bestehende Ticketinhaber werden direkt per E-Mail mit Details informiert." Live Nation und die Veranstaltungspartner erklärten in einem Statement außerdem, der Sänger sei "untröstlich, diese beiden Shows verschieben zu müssen, und kann es kaum erwarten, wieder für seine Fans aufzutreten." Über den genauen Grund seines Unwohlseins äußerte sich sein Manager John Paris gegenüber der Minnesota Star Tribune: Lionel sei lediglich "leicht dehydriert" gewesen.

Der Vorfall hatte sich am 24. Juni während des Eröffnungsabends seiner Tournee "Sing A Song All Night Long" mit Earth, Wind & Fire in der Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, ereignet. Mitten in seiner Performance von "Dancing on the Ceiling" war dem Sänger schwindelig geworden, woraufhin er sich auf eine Plattform setzen musste. Auf der Bühne nahm Lionel die Situation damals aber mit Humor. "Wenn dir schwindlig wird, setz dich hin", sagte er laut Minnesota Star Tribune zu den Fans. Dann setzte er sich kurzerhand ans Klavier und spielte noch "Three Times a Lady". Danach legte die Band eine improvisierte Pause ein und blieb rund 15 Minuten ohne ihn auf der Bühne. Nach dem Konzertabbruch warteten Sanitäter backstage auf ihn, bevor er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde.

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Getty Images Lionel Richie, Sänger

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