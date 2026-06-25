Schreckmoment auf der Bühne: Lionel Richie bricht Show ab

Großer Schock beim Tourstart von Lionel Richie (77): Der 77-jährige Sänger musste sein Konzert am Mittwochabend in der Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, vorzeitig abbrechen. Es war der erste Abend seiner gemeinsamen Tour "Sing A Song All Night Long" mit Earth, Wind & Fire, als Lionel plötzlich Anzeichen von Unwohlsein zeigte. Fans, die bei dem Konzert dabei waren, berichteten laut Daily Mail anschließend in sozialen Medien von ihren Beobachtungen und schilderten ihre Sorge um den Musiker. Videos aus dem Publikum zeigten, wie er während der Performance unkontrolliert schwankte.

Laut einem Bericht des lokalen Nachrichtenportals Bring Me The News unterbrach Lionel die Show nach seinem Song "Three Times A Lady", den er sitzend am Klavier performte, und kündigte eine Pause an. Seine Band verließ die Bühne kurz darauf. Bereits zuvor soll er während des vorletzten Songs "Dancing On The Ceiling" dem Publikum gesagt haben, dass ihm schwindelig sei. Mehrfach musste er sich während der Songs hinsetzen und sein letzter Auftritt des Abends fand auf seiner Klavierbank statt. Nach einer mehr als 30-minütigen Pause kehrte schließlich ein Bandmitglied allein auf die Bühne zurück – um zu erklären, dass Lionel den Abend nicht fortsetzen könne.

Die Show war als gemeinsamer Konzertabend mit der Band Earth, Wind & Fire geplant, die den ersten Teil des Abends übernahmen, bevor Lionel die Bühne betrat. Ein Konzertbesucher schilderte gegenüber Bring Me The News, der Sänger habe gesagt: "Ich bin lange genug in diesem Geschäft. Wenn dir schwindelig ist, setzt du dich hin. Und wenn du dich nicht gut fühlst, setzt du dich hin!" Lionel zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Musikstars der Welt und steht mit Songs wie "Hello", "All Night Long" und "Three Times A Lady" für große Bühnenmomente. Privat ist der Musiker dreifacher Vater und ist letztens sogar erneut Großvater geworden.

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Getty Images Lionel Richie, Sänger

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Getty Images Stevie Wonder und Lionel Richie 2022 bei den American Music Awards in Los Angeles

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Instagram / sofiagrainge Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

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