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Festival-Schock um Christina Aguilera und Lionel Richie
Festival-Schock um Christina Aguilera und Lionel RichieCollage: Getty Images, Getty ImagesZur Bildergalerie

Festival-Schock um Christina Aguilera und Lionel Richie

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min
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Das britische Musikfestival HeritageLive ist wenige Tage vor seinem geplanten Start kurzfristig abgesagt worden. Das Festival, das auf drei renommierten englischen Anwesen stattgefunden hätte – dem Englefield Estate, dem Audley End Estate und dem Sandringham Estate –, hatte ein prominent besetztes Line-up angekündigt, etwa Christina Aguilera (45) und Lionel Richie (77). Die Künstler haben sich bisher nicht selbst zum Aus der Show geäußert.

Als Grund für die Absage nannten die Veranstalter das Scheitern eines wichtigen Finanzierungspakets. "Wir haben verzweifelt hart hinter den Kulissen gearbeitet, um ein Investitions- und Beteiligungspaket abzuschließen, aber diese letzte Hoffnung ist in letzter Sekunde geplatzt", heißt es in einem Statement der Organisatoren. Hinzu kämen niedrige Ticketverkäufe bei einigen Veranstaltungen sowie ein zunehmend gesättigter Festivalmarkt, in dem multinationale Veranstalter die Kosten in die Höhe trieben. "Es wäre unverantwortlich und falsch von uns gewesen, weiterzumachen, ohne die Gewissheit zu haben, dass wir alle unsere Lieferanten-, Künstler- und Crewkosten decken können", so das Team weiter.

Für die Fans der gebuchten Stars ist die Absage ein schwerer Schlag, denn auf den historischen Gütern war ein echtes Hitfeuerwerk geplant. Neben Christina und Lionel sollten unter anderem Janet Jackson (60), Ricky Martin (54), Eric Clapton (81), die Scissor Sisters, The Streets, Pete Tong, Faithless, Ministry of Sound Classical und UB40 auftreten. Für Lionel ist es nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass seine Livepläne durcheinandergeraten: Der Musiker hatte wegen gesundheitlicher Probleme bereits einzelne Tourtermine in den USA verschoben, stand inzwischen aber wieder auf der Bühne.

Collage: Christina Aguilera, Lionel Richie
Collage: Getty Images, Getty Images
Collage: Christina Aguilera, Lionel Richie
Auftritt von Eric Clapton beim Crossroads Guitar Festival in Los Angeles
Getty Images
Auftritt von Eric Clapton beim Crossroads Guitar Festival in Los Angeles
Janet Jackson im Dezember 2023
Getty Images
Janet Jackson im Dezember 2023
Absage statt Notlösung: War das die richtige Entscheidung der Veranstalter?
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