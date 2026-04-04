Total stolz: Lionel Richie freut sich über zweites Enkelkind

Sofia Richie Grainge (27) und ihr Ehemann Elliot Grainge (32) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Influencerin verkündete im März die frohe Botschaft auf Instagram und teilte mit, dass ihr Sohn Henry Cecil Grainge am 18. März das Licht der Welt erblickt hat. "Liebe meines Lebens", schrieb die 27-Jährige zu dem Post. Sofias Vater Lionel Richie (76) kann sein Glück über den Familienzuwachs kaum in Worte fassen. In einem Interview mit USA Today schwärmte der Musiker jetzt davon, wie sehr ihn die wachsende Familie erfüllt.

"Das Schöne daran ist, dass die Familie weiter wächst und mein Stolz mir förmlich aus der Brust springt. Aber es ist wunderbar. Alle sind glücklich und das ist der Teil, den ich am meisten liebe. Einfach zuzusehen, wie alle aufblühen", erklärte der 76-Jährige gegenüber dem Portal. Auch seine neue Rolle als Opa genießt Lionel in vollen Zügen. "Pop Pop ist wieder da draußen. Ist das nicht lustig? Ich kam hierher und dachte, ich bin Mr. Richie. Jetzt bin ich Papa Richie bei 'American Idol'", scherzte er. Eine Quelle verriet dem Magazin Us Weekly bereits nach der Geburt von Sofias erstem Kind, dass Lionel überglücklich gewesen sei und vor Rührung Tränen vergossen habe.

Sofia und Elliot haben 2023 geheiratet und wurden im Mai 2024 erstmals Eltern, als Töchterchen Eloise zur Welt kam. Die Geburt war allerdings nicht ohne Komplikationen. Wie die 27-Jährige im Oktober 2024 im Podcast "She MD" erzählte, litt sie nach der Entbindung unter postpartaler Präeklampsie mit gefährlich hohem Blutdruck und musste 24 Stunden im Krankenhaus verbringen. "Es war wirklich, wirklich, wirklich schwer", erinnerte sich die Influencerin. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen und der Tatsache, dass sie monatelang Medikamente nehmen musste, wollte Sofia jeden Moment mit ihrer Tochter miterleben und nicht verpassen.

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Getty Images Sofia Richie und Lionel Richie, 2020

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Instagram / sofiagrainge Elliot und Sofia Richie Grainge beim Babybauch-Shooting 2025

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Getty Images Die Jury von "American Idol" im Jahr 2019