Lionel Richies liebevolle Bindung zu Enkel wächst täglich

Lionel Richie (76) ist ein ganz vernarrter Opa. Bei der fünften jährlichen Kings-Trust-Gala in New York City am 29. April schwärmte der Sänger in einem exklusiven Interview mit E! News von seiner wachsenden Bande an Enkeln – darunter der erst einen Monat alte Henry Grainge, der jüngste Sohn seiner Tochter Sofia Richie Grainge (27) und deren Mann Elliot Grainge (32). "Ich bin so glücklich darüber", erklärte der Musiker. "Pop Pop ist da." Die Bindung zu dem kleinen Henry sei bereits jetzt innig – so sehr sogar, dass Sofia und Elliot ihn schon liebevoll ausbremsen müssen: Der stolze Opa scherzte, die beiden "wollten mich schon vom Baby wegscheuchen".

Kein Wunder, denn Lionel findet für seine Enkel keine Worte der Genügsamkeit. Er schwärmte gegenüber E! News von den zarten Momenten mit einem Neugeborenen: "Wisst ihr, diese Phase mit dem Baby, wo das Bein wie ein Trommelstöckchen wird und man einfach nicht aufhören kann, es abzuküssen? Ich muss mich dafür entschuldigen. Aber weißt du, das ist dieser Moment, wo du einfach auf den Bauch pustest und dieses kleine Lächeln auftaucht." Henry hat dabei eine ältere Schwester: Eloise Grainge, 23 Monate alt, kam 2024 zur Welt. Darüber hinaus ist Lionel auch Opa von Harlow, 18, und Sparrow, 16 – den Kindern seiner Adoptivtochter Nicole Richie (44) und ihrem Mann Joel Madden (47).

Für den 75-Jährigen sind seine Enkel mehr wert als jede Auszeichnung in seiner langen Karriere. Sofia ihrerseits hat die Mutterschaft als sehr prägende Erfahrung beschrieben. "Ich habe in den letzten sechs Monaten mehr gelernt als in meinem gesamten bisherigen Leben", erklärte sie gegenüber dem Magazin Vogue Anfang 2024. "Und auch, wozu der weibliche Körper fähig ist." Sofia und Elliot hatten 2023 geheiratet. Elliot ist CEO von Atlantic Records.

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Getty Images Lionel Richie, Sänger

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Instagram / sofiagrainge Baby Henry mit seiner Schwester Eloise, 2026

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Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021