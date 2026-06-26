Nach Schwindel auf der Bühne: Lionel Richie im Krankenhaus

Sorge um Lionel Richie (77): Der Sänger hat den Auftakt seiner gemeinsamen US-Tour mit Earth, Wind & Fire in Saint Paul im Bundesstaat Minnesota vorzeitig beendet und soll anschließend ins Krankenhaus gebracht worden sein. Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, dass Lionel während der Show auf der Bühne schwindelig geworden sei. Demnach wandte er sich zunächst direkt an das Publikum und sagte: "Wenn dir schwindelig ist, setz dich auf deinen Hintern." Damit deutete der Sänger bereits an, dass es ihm nicht gut geht und er eine Pause benötigt, bevor rund 40 Minuten später das komplette Aus für den Abend folgte. Saxofonist Dino Soldo erklärte den wartenden Fans: "Leider geht es Lionel nicht gut. Er wird nicht weitermachen können."

Wie TMZ nun unter Berufung auf anonyme Quellen aus Lionels Umfeld berichtete, nahmen Sanitäter den Musiker hinter der Bühne in Empfang und brachten ihn mit dem Krankenwagen in eine örtliche Klinik. Dabei soll es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Auch Page Six griff den Vorfall auf und zitierte einen Sprecher der Feuerwehr von Saint Paul, laut dem "gestern Abend ein erwachsener Mann aus der Arena in ein örtliches Krankenhaus" gebracht worden sei.

Lionel steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht und ist nicht nur als Musiker, sondern auch als Familienmensch bekannt. Der Künstler hat drei Kinder, darunter Nicole Richie (44), die selbst seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht. Wie es Lionel aktuell geht, ist bisher nicht bekannt – weder er selbst noch sein Team haben sich bisher öffentlich zu seinem Zustand geäußert. Damit bleibt auch offen, ob die geplanten Konzerte in Chicago, Columbus und Pittsburgh wie vorgesehen stattfinden können.

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Getty Images Lionel Richie, Musiklegende

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Getty Images Lionel Richie, Sänger

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Getty Images Lionel Richie und Nicole Richie bei der Premiere von "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead"