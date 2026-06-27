Schwindelattacke: Lionel Richie verschiebt seine Konzerte

Mitten auf der Bühne wurde es Lionel Richie (77) plötzlich schwindelig: Der 77-jährige Sänger musste sein Konzert am 24. Juni in der Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, vorzeitig abbrechen. Es war die Auftaktnacht seiner aktuellen Tournee "Sing A Song All Night Long" mit Earth, Wind & Fire. Während seiner Performance von "Dancing on the Ceiling" sank er auf eine Plattform nieder und erklärte dem Publikum offen, wie es ihm geht. Backstage warteten anschließend Sanitäter auf ihn, bevor er laut People vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde.

Seinem Publikum gegenüber bewies Lionel dabei Humor: "Wenn dir schwindlig wird, setz dich hin", sagte er laut Minnesota Star Tribune zu den Fans – und setzte sich kurzerhand ans Klavier, um "Three Times a Lady" zu spielen. Danach folgte eine improvisierte Pause, während der seine fünf Bandmitglieder noch etwa 15 Minuten auf der Bühne blieben. Rund 40 Minuten später erklärte schließlich sein Saxophonist Dino Soldo den Fans, dass der Sänger das Konzert nicht weiterführen könne. Earth, Wind & Fire-Schlagzeuger John Paris sagte der Star Tribune, Lionel habe vorher keinerlei Anzeichen einer Erkrankung gezeigt und sei wohl schlicht "leicht dehydriert" gewesen. Nach dem Vorfall bestätigte Live Nation Chicago auf Instagram, dass die Ärzte Lionel geraten hätten, sich zu erholen. Die für Freitag und Samstag geplanten Shows in Chicago und Columbus wurden daher verschoben. Am Dienstag, dem 30. Juni, soll die Tour in Pittsburgh planmäßig weitergehen.

Lionel feierte seinen 77. Geburtstag erst am 20. Juni, wenige Tage vor dem Vorfall. Die aktuelle Tournee mit Earth, Wind & Fire umfasst insgesamt 26 Konzerttermine und ist nicht die erste gemeinsame Reise der Künstler: Bereits 2023 und 2024 waren sie gemeinsam unter dem Namen "Sing A Song All Night Long" unterwegs. Damals musste bereits ein Auftritt im New Yorker Madison Square Garden verschoben werden, weil Lionel wegen schlechter Wetterbedingungen nicht rechtzeitig zur Spielstätte gelangte. Nach den US-amerikanischen Terminen sind noch Auftritte in Kanada, Malta und Großbritannien geplant, ehe die Tour im Dezember in São Paulo, Brasilien, ihren Abschluss findet.

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Getty Images Eröffnungs­konzert im Acrisure Amphitheater: Headliner Lionel Richie in Grand Rapids, Michigan, am 15. Mai 2026

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Getty Images Lionel Richie eröffnet das Acrisure Amphitheater in Grand Rapids, 15. Mai 2026

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Getty Images Lionel Richie eröffnet das Acrisure Amphitheater in Grand Rapids, 15. Mai 2026