Joel Madden plaudert über das Verhältnis zu Lionel Richie

Joel Madden (47) hat sich zu seiner Beziehung mit seinem Schwiegervater Lionel Richie (76) geäußert und dabei tief berührende Details preisgegeben. In einer neuen Ausgabe des Podcasts "Dumb Blonde" von Bunnie Xo sprach der Good-Charlotte-Musiker, der seit 2010 mit Nicole Richie (44) verheiratet ist, offen darüber, wie es ist, den legendären "Hello"-Sänger Familie nennen zu dürfen. "Ich habe Glück, ihn als Schwiegervater zu haben. Ich habe Horrorgeschichten über Schwiegerväter gehört, und so war es bei ihm nicht. Von Tag eins an hat er mich einfach aufgenommen, mich immer unterstützt, mich immer geliebt, und wir haben eine wirklich schöne Beziehung", erzählte der 47-Jährige. Mehr noch – die beiden hätten auch eine echte Freundschaft entwickelt, die über die familiäre Verbindung hinausgeht.

Obwohl Joel sich nach wie vor "tief verbunden" mit seinem eigenen Vater Roger Combs fühlt, der 2019 verstarb, ist Lionel für ihn in vielerlei Hinsicht zu einem Vater geworden und hat sein Wissen mit ihm geteilt. "Ich meine, sein Schwiegersohn zu sein, ist eine Sache, weil da eine echte Person ist, die viel Weisheit und viel Erfahrung hat – er ist einfach einzigartig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen", schwärmte Joel. Besonders bewundere er die Art und Weise, wie der "All Night Long"-Interpret mit seinem Ruhm umgeht und sich durch die Welt bewegt. "Er gibt und gibt und gibt. Manchmal tut er mir leid", meinte Joel über den 76-Jährigen und fügte hinzu, dass Lionel das schon so lange mache, dass er es gar nicht anders kenne. Dabei handle er stets mit Klasse, sei sehr anmutig und großzügig zu den Menschen.

Im Podcast sprach Joel auch über seine Ehe mit Nicole und bezeichnete die Beziehung als "heiligen Boden". Seine Frau lobte er als klug, schön und stilvoll und gab zu, dass er mit ihr "das große Los gezogen" habe. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder: Tochter Harlow (18), die mittlerweile 18 Jahre alt ist und ihren Zweitnamen Kate mittlerweile bevorzugt, und Sohn Sparrow, 16. Über die Jahre hinweg hätten er und Nicole zusammengearbeitet, um ihre Kinder vor den Medien zu schützen. "Wir wissen, dass, wenn wir unsere Kinder und unsere Familie nicht schützen, alle anderen einfach Geschichten erzählen können, die dann für immer festgehalten werden", erklärte der Musiker seine Beweggründe.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joel Madden und Lionel Richie

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel und Nicole Richie, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Richie und Joel Madden im November 2017