Pamela Andersons Blond-Comeback hat einen süßen Grund

Pamela Anderson (59) trägt wieder blonde Haare – und der Grund dafür ist so herzerwärmend wie simpel: Ihr Sohn Dylan Jagger Lee (28) hat sie darum gebeten. Anlässlich seiner Hochzeit mit Paula Bruss wünschte er sich seine Mutter als Blondine an seiner Seite. Wie die Schauspielerin jetzt in der "Today Show" verriet, fragte Dylan sie: "Mom, kannst du für meine Hochzeit blond sein?" Für Pamela war damit die Sache entschieden. Die Bilder des großen Tages erschienen nun auf Vogue.de – und zeigen die 59-Jährige in einem Spitzenkleid mit passendem Cape.

Ihre natürliche Haarfarbe hatte Pamela erst im September vergangenen Jahres gegen ein auffälliges Kupferrot eingetauscht. Vor neun Monaten zeigte sie den Ton sogar ganz öffentlich in Paris. Bei einem Event während der Pariser Fashion Week präsentierte sich die Schauspielerin plötzlich mit intensivem Kupferhaar mit erdbeerblonden Nuancen. Dazu trug sie lockere Wellen und leichte Curtain Bangs. Der Look passte perfekt zu einem eleganten weißen Kleid von One Of. Zur neuen alten Haarfarbe sagte sie nun jedoch: "Es fühlt sich gut an", blond zu sein.

Neben den Fotos von Pamelas Blond-Comeback veröffentlichte Vogue auch intime Einblicke in Sohn Dylans Hochzeit mit Paula. Gefeiert wurde in einer privaten Villa in Les Parcs bei Saint-Tropez, mitten in einem Wildblumengarten und begleitet von einem Streichquartett. Mit dabei: Dylans Bruder Brandon Thomas Lee (30) und dessen Freundin Katarina Demetriades, außerdem Vater Tommy Lee (63). Pamela schwärmte gegenüber Vogue: "Dylan ist eine wunderschöne Seele – er ist wirklich ein stabilisierender Einfluss in unserem aller Leben. Er und Paula passen unbestreitbar zusammen."

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Getty Images Pamela Anderson bei den Golden Globes 2026

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Getty Images Pamela Anderson beim Besuch der Valentino Fashion Show in Paris, Oktober 2025

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Getty Images Dylan Jagger Lee und Paula Bruss bei der Premiere von "Pamela, a love story" in Los Angeles, Januar 2023