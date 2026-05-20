Vom Sexsymbol zur Ikone: So veränderte sich Pamela Anderson

Genau 25 Jahre ist es her, dass die letzte Folge von Baywatch ausgestrahlt wurde – mit Pamela Anderson (58) als Star in dem ikonischen roten Badeanzug. Doch das Image, das die Schauspielerin damals weltweit bekannt machte, war für sie lange auch eine Last. Die gebürtige Kanadierin, die bereits mit 22 Jahren bei einem Footballspiel als Model entdeckt worden war, spielte in der Erfolgsserie fünf Jahre lang die Rettungsschwimmerin C.J. Parker an der Seite von David Hasselhoff (73) – eine Rolle, die sie so sehr prägte, dass es Jahrzehnte dauerte, bis sie sich davon lösen konnte: "Mir werden oft Projekte angeboten, aber da geht es um sexualisierte Rollen", resümierte sie in "Pamela: Eine Liebesgeschichte" (Originaltitel: "Pamela, a love story").

Denn nach "Baywatch" folgten Rollen, die das Sexsymbol-Image weiter zementierten: In Filmen wie "Barb Wire" oder "Scary Movie 3" wurde Pamela stets in ähnliche Schubladen gesteckt. Wie sie in der Netflix-Dokumentation über ihr Leben aus dem Jahr 2023 zitiert wird, habe sie sich damals "wie in einer Karikatur gefangen" gefühlt: "Ich hatte vergessen, mein eigenes Leben zu leben." Den entscheidenden Wandel brachte schließlich der Film "The Last Showgirl", der 2025 in die Kinos kam. Darin spielt sie eine Las-Vegas-Tänzerin, die nach 30 Jahren ihren Job verliert und neu anfangen muss – eine Rolle, die für Pamela selbst laut Bunte einem Befreiungsschlag gleichkam. Bereits 2022 hatte sie mit einem Auftritt am Broadway in "Chicago" begonnen, ihr Image in eine neue Richtung zu lenken.

Privat scheint Pamela diesen Neuanfang ebenfalls konsequent zu leben. Die fünffach geschiedene Schauspielerin hatte zuletzt in einem Interview erklärt, keinerlei Interesse an einer neuen Beziehung zu haben. Sie wolle sich auf sich selbst konzentrieren – ganz so, als würde sie auch abseits der Leinwand ein neues Kapitel aufschlagen. Mittlerweile hat sich die zweifache Mutter und Ex-Frau vom Schlagzeuger der Glam-Metal-Band Mötley Crüe Tommy Lee (63), die mit zarten 23 Jahren auf dem Playboy-Cover posierte, zu einer Aktivistin und Inspirationsquelle für Frauen entwickelt, die man so schnell nicht vergisst.

Anzeige Anzeige

Collage: United Archives GmbH / ActionPress, Getty Images Collage: So hat sich Pamela Anderson im Laufe der Jahre verändert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson bei der Berlinale 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999