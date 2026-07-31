Pamela Anderson schwärmt von der Traumhochzeit ihres Sohnes

Es war ein emotionaler Sommer für Pamela Anderson (59): Ihr Sohn Dylan Jagger Lee (28) hat am 26. Juni in Saint-Tropez seine langjährige Freundin Paula Bruss geheiratet – nach neun gemeinsamen Jahren. Die Schauspielerin war natürlich dabei und zeigte sich bewegt von dem besonderen Tag. "Es ist so emotional. Es überrascht einen regelrecht", schwärmte Pamela gegenüber dem Magazin People. "Wir haben alle so ein unabhängiges Leben geführt. Meine Jungs sind sehr selbstständig und haben seit vielen Jahren auf eigene Faust gelebt – aber es hat sich wirklich angefühlt wie: Oh, Dylan gehört nicht mehr mir allein. Er und Paula gehören zusammen." Und damit für die Hochzeit auch alles perfekt war, wechselte sie eigens ihre Haarfarbe: Auf Bitten ihres Sohnes kehrte sie zu ihrem ikonischen Honigblond zurück.

Neben dem Familienfest hat Pamela auch beruflich alle Hände voll zu tun. Aktuell ist die Schauspielerin in der schwarzen Komödie "Rosebush Pruning" zu sehen, in der sie eine wohlhabende amerikanische Matriarchin mit einer eisigen Ader spielt. An ihrer Seite sind unter anderem Callum Turner (36) und Jamie Bell (40) zu sehen. Die Satire auf Reichtum und Privileg beschreibt Pamela als "wild" und "schockierend auf eine gute Art". "Die Leute werden Gefühle dazu haben. Es ist kein einfacher Film. Aber genau dafür ist er da", so die Schauspielerin. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für ihr nächstes großes Projekt auf Hochtouren: Mit dem Film "Place to Be", in dem sie neben Ellen Burstyn und Taika Waititi (50) zu sehen ist, wird sie erstmals bei den Filmfestspielen von Venedig auftreten.

Kraft schöpft Pamela in ihrem Garten auf Vancouver Island. "Dort beginne ich jeden Tag", verriet sie gegenüber People. "Alle meine Ideen kommen mir im Garten. Und selbst wenn ich verwirrt wegen etwas bin – es klärt meinen Kopf." Auch über ihre Zukunft als Großmutter denkt die Schauspielerin bereits nach. Ob Dylan und Paula ihr diesen Wunsch erfüllen werden? "Das liegt bei ihnen, aber ich glaube, das ist in Planung", sagte sie. "Ich kann es kaum erwarten, Oma zu sein."

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Getty Images Pamela Anderson bei der Berlinale 2026

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Getty Images Dylan Jagger Lee und Paula Bruss bei der Premiere von "Pamela, a love story" in Los Angeles, Januar 2023

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Getty Images Dylan Jagger Lee und Pamela Anderson sprechen bei Pamela Andersons "Sonsie Garden" mit Shopify in New York City