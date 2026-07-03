Pamela Andersons Sohn Dylan Jagger Lee heiratet seine Paula

Dylan Jagger Lee (28), Sohn von Rocklegende Tommy Lee (63) und Schauspielerin Pamela Anderson (59), hat geheiratet! Der Musiker und Model gab seiner langjährigen Freundin, der Innendesignerin Paula Bruss, in einer privaten Villa in Les Parcs bei Saint-Tropez das Jawort. Fotos, die Vogue vorliegen, zeigen einen malerischen Wildblumengarten, begleitet von einem Streichquartett. Dort besiegelten die beiden ihr Eheversprechen. Dylans Bruder Brandon Thomas Lee (30) war gemeinsam mit seiner Freundin Katarina Demetriades dabei, ebenso wie Vater Tommy – und natürlich Mutter Pamela, die in einem maßgeschneiderten senfgelben Brokatkleid mit kleinem Cape von Oscar de la Renta (†82) erschien. Gegenüber dem Magazin schwärmte Pamela: "Dylan ist eine wunderschöne Seele – er ist wirklich ein stabilisierender Einfluss in unserem aller Leben. Er und Paula passen unbestreitbar zusammen."

Paula trug für den großen Moment das letzte von Fernando Garcia für Oscar de la Renta entworfene Brautkleid. An der Entstehung des Kleides waren neben ihr auch ihre Mutter und Schwiegermutter Pamela beteiligt. Inspiriert von der klassischen französischen Kinematografie, Sofia Coppolas (55) "Marie Antoinette" und Audrey Hepburn (†63) in "Funny Face", entschied sich Paula für eine verkürzte Front mit einer langen Schleppe hinten – passend zu ihrem Wunsch, barfuß oder in Ballerinas den Gang zum Altar anzutreten. Als Schmuck trug sie blütenförmige Diamantohrringe, passend zum Kleid. Nach der Trauung stießen die Gäste mit Dom Pérignon und Gebäck an, bevor ein Galadinner im Restaurant Gigi mit Reden, Live-Musik und Tanz den Abend abrundete. Am darauffolgenden Tag kam die Feiergesellschaft zum Strandnachmittag bei Les Graniers zusammen – Dylan und Paula trafen per Vintage-Riva-Boot ein.

Die Geschichte der beiden begann buchstäblich vor der Haustür: Dylan und Paula wuchsen in Malibu in derselben Straße auf. Bei einer Hausparty im Jahr 2017, die Dylan in Abwesenheit seiner Mutter schmiss, funkte es zwischen den beiden. "Sie war mein Mädchen von nebenan", erzählte Dylan Vogue. "Ich hatte das Gefühl, dass da einfach etwas Besonderes ist." Paula, die ursprünglich in Hamburg aufgewachsen war und mit 14 Jahren nach Malibu gezogen war, hatte Dylan schon früher gekannt, aber erst an jenem Abend kamen sie sich näher. Verlobt haben sich die beiden im Sommer 2024 ebenfalls in Saint-Tropez – an Paulas Lieblingsstrand bei Sonnenuntergang, während Freunde und Familie bereits in einem nahen Restaurant auf die Nachricht warteten.

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Getty Images Paula Bruss und Dylan Jagger Lee bei der Premiere von "The Naked Gun" in New York City am 28. Juli 2025

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BFA Pamela Anderson und Dylan Lee

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Instagram / dylanjaggerlee Dylan Jagger Lee und Paula Bruss, 2024