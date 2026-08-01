Pamela Anderson hat mit dem "Baywatch"-Reboot nichts zu tun

Pamela Anderson (59) rechnet mit dem neuen "Baywatch"-Reboot ab – und das, obwohl sie selbst mit der Kultserie weltberühmt wurde. In einem Gespräch mit Deadline verriet die Schauspielerin jetzt, dass sie von den Verantwortlichen der Neuauflage, die 2027 bei Fox starten soll, nicht einmal für einen Cameo-Auftritt kontaktiert wurde. "Damals habe ich dabei viel gelernt und es hat mir weltweite Bekanntheit verschafft. Alles, was ich bisher getan habe, hat mich hierhergeführt, und das ist ein Segen. Aber ich habe nicht vor, zu 'Baywatch' zurückzukehren", erklärte Pamela weiter. Besonders brisant: Während frühere Co-Stars wie David Chokachi (58) und Kelly Packard (51) bereits beim Dreh in Venice gesichtet wurden, bleibt ausgerechnet der legendäre "Baywatch"-Star außen vor. Statt an den Strand von Malibu zurückzukehren, konzentriert sich die Blondine aktuell voll auf ihre neue Kinorolle in "Rosebush Pruning", die ab heute in ausgewählten US-Kinos läuft.

In dem satirischen, düsteren Film spielt Pamela die verstorbene Matriarchin einer superreichen amerikanischen Familie, die in dekadenter Isolation in Spanien lebt. Ihre Figur wurde laut Handlung von einem Wolfsrudel brutal in Stücke gerissen – von ihr bleibt fast nichts außer einer nackten Statue auf einem leeren Grab im Vorgarten. "Es passieren schockierende Dinge in dem Film, aber es ist nicht selbstzweckhaft", sagte die Kanadierin im Interview mit Deadline über das blutige Familiendrama. Die Produktion gilt in Hollywood als echtes Prestigeprojekt: Neben Pamela stehen unter anderem Riley Keough (37), Elle Fanning (28), Jamie Bell und Lukas Gage (31) vor der Kamera, Regie führt Karim Ainouz. "Baywatch" wäre für sie nur ein Thema gewesen, wenn ihre Söhne als Produzenten irgendwie involviert gewesen wären. Aber da sie niemand kontaktiert habe, sähe sie keinen Grund, diese Tür erneut zu öffnen.

Privat blickt Pamela auf einen langen Weg zurück: Frühe Hits wie "Baywatch", "Home Improvement" oder "Barbwire" machten sie zum Sexsymbol, gleichzeitig geriet ihr Liebesleben – etwa mit Ex-Mann Tommy Lee (63) – immer wieder in die Schlagzeilen. Sie selbst sagte im Gespräch mit Deadline, sie habe sich damals in eine Ecke manövriert gefühlt und sich kaum Chancen auf ernsthafte Filmrollen ausgemalt. Ein Wendepunkt war ihr gefeierter Auftritt als Roxie in "Chicago" am Broadway und der Netflix-Dokumentarfilm "Pamela, a Love Story", den ihr Sohn Brandon produzierte. Seit Regisseurin Gia Coppola sie für "The Last Showgirl" gewann, sieht Pamela ihre Karriere als "zweite Chance" und will diese nun konsequent nutzen: Sie wolle mutige Entscheidungen treffen, neue Figuren ausprobieren und jedes Projekt bis zur Premiere begleiten.

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Getty Images Pamela Anderson bei den Golden Globes 2026

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United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

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Getty Images Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson und Dylan Jagger Lee bei der US-Premiere von "The Naked Gun" im SVA Theatre in New York