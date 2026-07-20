Pamela Anderson zeigt ihr geheimes Gartenparadies

Auf Instagram gewährt Pamela Anderson (59) ihren Fans gerade einen ganz besonderen Einblick: Die 59-jährige Schauspielerin präsentiert in einem Video ihr weitläufiges Gartenparadies – und das lässt sich sehen. Mehrere Beete voller Gemüse, Obst und bunter Blumen erstrecken sich über das Grundstück, dazwischen ein rustikaler Holzpicknicktisch mit Bänken und weiße Liegestühle. "Guten Morgen aus dem Garten", schrieb Pamela zu ihrem Upload und ließ kaum Zweifel daran, wie sehr sie diesen grünen Rückzugsort liebt.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Influencerin Malia Hana zeigte sich begeistert und schrieb in den Kommentaren: "Es hat etwas ganz Besonderes, einen Garten zu pflegen. Das tut einfach gut. Ich habe gerade erst angefangen, aber wow!" Auch Pamelas Sohn Dylan Jagger Lee (28) meldete sich zu Wort und kommentierte mit einem Augenzwinkern: "Sag mir, dass du gerne gärtnerst, ohne mir zu sagen, dass du gerne gärtnerst." Der Garten ist dabei nicht nur Hobby, sondern auch Teil von Pamelas Lifestyle-Sendung "Pamela's Cooking With Love", in der sie gemeinsam mit Profiköchen kocht, bastelt und Tische dekoriert. Sohn Brandon Thomas Lee (30) produziert die Show. "Er sagte: 'Mama, ich möchte einfach, dass du all die Dinge tust, die du liebst'", erzählte Pamela gegenüber dem kanadischen Sender Etalk.

Ihr Sohn Dylan heiratete im Juli dieses Jahres seine Freundin Paula Bruss, die auch die Küche für Pamelas Sendung designt hat. "Sie ist eine tolle Designerin", lobte die Schauspielerin ihre Schwiegertochter. Dass ihre Show mit Meghan Markles (44) Netflix-Format "With Love, Meghan" verglichen wird, nimmt die Kanadierin gelassen. In der US-Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" betonte sie, sie habe sich das Programm der Herzogin kaum angeschaut und koche einfach auf ihre eigene Art – mitten aus ihrem ganz persönlichen Gartenparadies heraus.

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Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

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Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, Schauspielerin

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Getty Images Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson und Dylan Jagger Lee bei der US-Premiere von "The Naked Gun" im SVA Theatre in New York