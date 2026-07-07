Bardot-Vibes: So feiert Pamela Anderson ihren Geburtstag

Pamela Anderson (59) hat ihren 59. Geburtstag mit einem echten Retro-Flair gefeiert – und dabei eine Hommage an eine der ikonischsten Frauen Frankreichs abgeliefert. Die Schauspielerin teilte auf Instagram eine Reihe strahlender Fotos und Videos, die sie in entspannter Urlaubsatmosphäre zeigen: Sonne, Meer und Natur als Kulisse, dazu lässige Leinenoutfits in Weiß. Unter den Aufnahmen schrieb sie: "Danke für die wunderschönen Geburtstagsglückwünsche... Mögen auch alle eure Träume heute wahr werden. Liebe, P." Besonders auffällig: Pam trug in einem Video eine Sonnenbrille mit weißem Rahmen und in anderen Aufnahmen immer wieder ein Haarband – beides Stilmittel, die unverkennbar an die im Dezember 2025 verstorbene Filmlegende Brigitte Bardot (†91) erinnern.

Die Geburtstagsfeiern waren allerdings nur ein Teil einer ereignisreichen Woche für die "Baywatch"-Ikone. Zeitgleich heiratete ihr jüngster Sohn Dylan Jagger Lee (28) die Innendesignerin Paula Bruss in Saint-Tropez. Als Mutter des Bräutigams strahlte Pamela in einem maßgeschneiderten, senfgelben Maxikleid mit zarter Spitzenüberlage von Fernando Garcia für Oscar de la Renta (†82) – demselben Designer, der auch das Brautkleid kreierte. Dazu setzte sie auf ihr mittlerweile bekanntes ungeschminktes Erscheinungsbild: frischer Teint, ein Hauch nackter Lippenfarbe und lockerer Hochsteckdutt. Ihr Haar präsentierte sie in strahlendem Blond – ein Wunsch, den Dylan persönlich an sie gerichtet hatte. In der "Today"-Show bestätigte Pamela, dass sie ihre Haarfarbe eigens für den großen Tag ihres Sohnes zurück zu ihrem markanten Blond gewechselt hatte.

Die Entscheidung, öfter ungeschminkt und natürlicher aufzutreten, ist für Pamela keine Modeerscheinung, sondern eine bewusste Haltung. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie: "Ich möchte in meinem Privatleben keine Figur spielen." Damit meinte sie den Abschied von jener glamourösen Kunstfigur, mit der sie einst weltberühmt wurde. Auch zu Ehren ihrer verstorbenen Visagistin verzichtet sie mittlerweile auf Make-up. Die Verbundenheit zu Brigitte Bardot geht dabei über den bloßen Stil hinaus: Im Guardian-Interview 2008 nannte Pamela sie als die lebende Person, die sie am meisten bewundere – "weil sie Tiere verteidigt und sich nicht darum schert, was andere sagen".

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Getty Images Pamela Anderson bei den Golden Globes 2026

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Getty Images Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson und Dylan Jagger Lee bei der US-Premiere von "The Naked Gun" im SVA Theatre in New York

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Getty Images Brigitte Bardot im Londoner Hotel, September 1966

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