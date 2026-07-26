"Baywatch"-Reboot: Niemand kontaktierte Pamela Anderson

Das Baywatch-Reboot kommt 2027 zu Fox – doch auf eine der bekanntesten Darstellerinnen der Originalserie müssen Fans offenbar verzichten. Pamela Anderson (59), die in der Kultserie der 90er-Jahre als Rettungsschwimmerin C.J. Parker berühmt wurde, wurde für die Neuauflage nicht angefragt. "Niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich weiß nicht viel darüber", erklärte die Schauspielerin im Gespräch mit Deadline. Lediglich mit ihren Söhnen habe es offenbar lose Gespräche gegeben: "Ich weiß, dass sie irgendwann mit meinen Söhnen über eine Produzentenrolle gesprochen haben, aber ich glaube nicht, dass da eine Einigung erzielt wurde. Ich bin mir nicht sicher, was dort passiert ist – aber ich wünsche ihnen alles Gute."

Trotz der fehlenden Anfrage blickt Pamela gern auf ihre Zeit bei der Serie zurück. "Es war ein toller Job, und ich bin jeden Tag gern an den Strand zur Arbeit gegangen. Da wäre ich sowieso gewesen", scherzte sie. Eine Rückkehr als C.J. Parker kommt für die 59-Jährige dennoch nicht infrage – selbst wenn sie gefragt worden wäre. Stattdessen möchte sie sich neuen Herausforderungen widmen: "Ich muss einfach weitersehen, was es sonst noch gibt. Ich will mit verschiedenen Charakteren spielen." Auch Theaterprojekte könne sie sich vorstellen. Ihr Ziel sei es, weiterhin mutige Entscheidungen zu treffen und ihr Publikum zu überraschen: "Ich will die Leute überraschen. Ich will mich selbst überraschen."

Pamela befindet sich derzeit ohnehin in einer spannenden Phase ihrer Karriere. Zuletzt war sie in "The Naked Gun" und "The Last Showgirl" zu sehen – für Letzteren erhielt sie eine Golden Globe-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin in einem Filmdrama. Auch privat gab es zuletzt einen besonderen Anlass: Ihr Sohn Dylan Jagger Lee (28) heiratete Paula Bruss und hatte dafür einen speziellen Wunsch an seine Mutter. "Mom, kannst du für meine Hochzeit blond sein?", verriet Pamela vor wenigen Wochen in der "Today Show". Sie kam dem Wunsch nach und verabschiedete sich von ihrem kupferroten Look, den sie erst im vergangenen September eingeführt und später auch bei einem Event während der Pariser Fashion Week getragen hatte.

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Imago Pamela Anderson bei den Fashion Trust U.S. Awards 2026 in Tory Burch in Los Angeles

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Imago Pamela Anderson als C.J. Parker in "Baywatch"

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Imago Pamela Anderson in "The Last Showgirl" (2024), eine Szene aus dem Drama von Gia Coppola