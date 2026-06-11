Pam Anderson als Vorbild: Carmen Electra plant ihr Comeback

Carmen Electra (54) arbeitet offenbar an ihrem großen Comeback und nimmt sich dabei Pamela Anderson (58) zum Vorbild. Die Schauspielerin, die gerade durch ihre Rückkehr zum "Scary Movie"-Franchise wieder im Kino zu sehen ist, sprach nun mit dem Magazin People über neue Herzensprojekte und ihren Neustart vor der Kamera. Dabei machte sie deutlich, dass sie sich von Pamelas jüngstem Karriereweg inspiriert fühlt. Über ihre frühere Baywatch-Kollegin sagte sie: "Ich freue mich wirklich für sie und ihre Karriere." Pamela hatte sich zuletzt mit ihrer Doku, ihren Memoiren und dem Film "The Last Showgirl" von einer neuen Seite präsentiert und damit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Carmen verriet gegenüber dem Magazin, dass sie selbst nun ebenfalls bereit für eine neue Phase sei. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass es Zeit für meine kantige Rolle ist! Es ist definitiv Zeit", erklärte sie. Außerdem berichtete die Schauspielerin, dass sie aktuell zugleich an einer eigenen Dokumentation und an einem sehr persönlichen Buch arbeite. Dabei wolle sie offen wie nie zuvor sein. "Ich halte nichts zurück", betonte Carmen im Hinblick auf die beiden Projekte. Weiter sagte sie: "Es wird hart werden, aber gleichzeitig auch wirklich schön." Lange sei sie für so viel Offenheit noch nicht bereit gewesen. Mit Blick auf Pamelas Doku erklärte sie, dass viele sie damals schon zu einem ähnlichen Schritt ermutigt hätten, sie aber erst jetzt so weit sei.

Trotz aller Inspiration gibt es für Carmen aber einen klaren Unterschied zwischen ihr und Pamela. Auf den roten Teppichen will sie ihrem Glamour treu bleiben. Sie stellte klar: "Eine der Fragen, die mir ständig gestellt werden, ist, ob ich wie Pamela ohne Make-up gehen würde. Und ich sage: 'Auf keinen Fall'." Für eine Film- oder Serienrolle könne sie sich das zwar vorstellen, privat bleibe sie aber ihrem Stil treu – anders als Pamela, die immer wieder Mut zur Natürlichkeit beweist. "Ich liebe mein Make-up und ich bin ein Glam-Girl, zu 100 Prozent Glamazone", sagte sie. Carmen und Pamela wurden in den 1990er-Jahren durch die Kultserie "Baywatch" berühmt und standen 2003 gemeinsam für den TV-Film "Baywatch: Hawaiian Wedding" vor der Kamera. Pamela erlebte mit ihrer Doku, ihren Memoiren und ihrer Rolle in "The Last Showgirl" eine regelrechte Wiedergeburt ihrer Karriere – gleiches wünscht sich Carmen nun.

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Collage: Getty Images, IMAGO / Future Image Collage: Pamela Anderson und Carmen Electra

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Getty Images Pamela Anderson bei der Berlinale 2026

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Getty Images Carmen Electra bei der Premiere von "Scary Movie"