Nach dramatischer Trennung: Vanessa Nwattu fühlte mit Aleks

Vanessa Nwattu (26) hat in der Talkshow "deep und deutlich" offen über ihre Beziehung mit Aleksandar Petrovic (35) gesprochen – vom ersten Kennenlernen bei Temptation Island VIP über die Verlobung bis hin zur dramatischen Trennung im Finale der Show. Dabei wurde sie auch mit einer emotionalen Frage konfrontiert: War es für sie ein Befreiungsschlag, als die Zuschauer sahen, wie Aleks sie vor laufender Kamera anflehte, die Verlobung nicht aufzulösen? Bei dem Gedanken daran kämpfte Vanessa plötzlich mit den Tränen.

Die Antwort des Realitystars fiel dabei überraschend einfühlsam aus. Einerseits sei sie froh gewesen, dass die Menschen sehen konnten, wie Aleks wirklich ist. Andererseits seien da auch ganz andere Gefühle gewesen: "Ich bin halt die Person, die drei Jahre mit ihm in einer Beziehung war, und ich hätte das ja nicht alles mitgemacht, hätte ich diese Person nicht geliebt", erklärte sie in der Sendung. Aus dieser Liebe heraus hätte sie ihn am liebsten sogar noch geschützt. Am Ende zog sie jedoch ein klares Fazit: "Unterm Strich schadet er ja nur sich selber. [...] Kein Mensch möchte ja so sein."

Dass Vanessa ihre Beziehung mit Aleks als emotional belastend erlebt hat, war auch schon in anderen TV-Formaten zu sehen. Zuletzt trafen die beiden bei Prominent getrennt erneut aufeinander, wo ein klärendes Gespräch schnell in einen heftigen Streit umschlug, in dem Aleks auch zunehmend aggressiver wurde. Schon dort wurde deutlich, wie viele Verletzungen aus der gemeinsamen Vergangenheit noch zwischen den beiden stehen.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"