Spielberg sieht "Jurassic Park" als "Der weiße Hai"-Sequel

Steven Spielberg (79) zählt zu den erfolgreichsten Regisseuren Hollywoods – und hat nun eine überraschende Verbindung zwischen zwei seiner bekanntesten Werke offenbart. Gegenüber dem Magazin The New Yorker erklärte der Filmemacher, dass sein Dinosaurier-Blockbuster Jurassic Park von 1993 im Grunde als heimliches Sequel zu "Der weiße Hai" gedacht war. "Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mit 'Jurassic Park' nur eine gute Fortsetzung von 'Der weiße Hai' machen wollte. Nur eben an Land", so Steven über die Verbindung zwischen den beiden Kultfilmen.

Die Entstehungsgeschichte von "Jurassic Park" hat dabei einen interessanten Hintergrund: Das Studio erlaubte dem Regisseur, sein Holocaust-Drama "Schindlers Liste" zu drehen, stellte aber die Bedingung, dass er gleichzeitig einen Sommer-Blockbuster liefern müsse. Nachdem "Der weiße Hai" in den 1970er-Jahren zum ersten großen Blockbuster der Filmgeschichte geworden war, hatte das Studio damals schnell ein Sequel vom jungen Regisseur gefordert. Steven aber erklärte, er sei schlicht "fertig mit dem Ozean" gewesen – und überließ die Fortsetzungen anderen Filmemachern. Knapp 20 Jahre später ließ er die aufgestaute Energie dann in "Jurassic Park" fließen.

Das Jahr 1993 sollte für Steven, der bis heute nie einen Western drehte, zu einem der bedeutendsten seiner gesamten Karriere werden: Mit "Schindlers Liste" gewann er sieben Oscars, darunter die Preise für den Besten Film und die Beste Regie. "Jurassic Park" hingegen brach einen Zuschauerrekord nach dem anderen, setzte mit seiner Kombination aus praktischen Effekten und damals noch junger CGI-Technik völlig neue Maßstäbe und legte den Grundstein für eine Filmreihe, die bis heute fortgesetzt wird. Steven ist verheiratet und Vater von sechs Kindern. Im Dezember feiert er seinen 80. Geburtstag.

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Getty Images Steven Spielberg im März 2022

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United Archives GmbH/ Action Press Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

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Getty Images Steven Spielberg, Januar 2018