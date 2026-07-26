Vor Sam Neill war dieser Star für "Jurassic Park" geplant

Ein Hollywoodgeheimnis rund um Jurassic Park kommt ans Licht: Steven Spielberg (79) hat jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" verraten, dass ursprünglich nicht Sam Neill (†78), sondern sein guter Freund Harrison Ford (84) als Dr. Alan Grant durch den Dino-Park streifen sollte. Der Regisseur erinnerte sich daran, wie er dem Indiana Jones-Star die Hauptrolle anbot – doch Harrison lehnte damals ab. Erst nachdem weitere Kandidaten abgesagt hatten, fiel die Wahl schließlich auf Sam. Damit bekam ausgerechnet der Schauspieler den Zuschlag, den viele Fans heute untrennbar mit der Figur des Grant verbinden.

Im Gespräch mit Moderator Josh Horowitz erzählte Steven, wie hart ihn die Absage von Harrison traf. "Ich war nicht verärgert, ich war am Boden zerstört", erinnerte sich der Filmemacher im Podcast. Nach Harrison sagten auch William Hurt (76) und Kurt Russell (75) ab, ehe Sam schließlich verfügbar wurde – und für Steven sofort eins war: "Er ist Alan Grant. Die Rolle gehört jetzt ihm." Doch nicht nur die männliche Hauptrolle war heiß umkämpft. Für Paläobotanikerin Ellie Sattler waren zunächst Robin Wright (60) und Juliette Binoche (62) im Gespräch, beide entschieden sich jedoch gegen das Dino-Abenteuer. Und auch Jeff Goldblums (73) Kultfigur Ian Malcolm hätte ganz anders aussehen können: Unter anderem Michael Keaton (74), Johnny Depp (63), Michael J. Fox (65) und sogar Jim Carrey (64) sollen für den Part des exzentrischen Chaos-Theoretikers im Rennen gewesen sein.

Doch warum sagte Harrison damals überhaupt ab? Erst vier Monate zuvor hatte der Hollywoodstar im Podcast "Awards Chatter" selbst erklärt, dass er sich nie als klassischen Hauptdarsteller gesehen habe. "Ich wollte immer ein Charakterdarsteller sein. Ich hatte nie gedacht, dass ich ein Leading Man werden würde. Das ergibt keinen Sinn. Ich sehe nicht aus wie ein Leading Man, es lag einfach nicht in den Karten für mich", sagte Harrison dort. Ausgerechnet der Mann, den Steven sich für den Dino-Blockbuster wünschte, fühlte sich also offenbar gar nicht als typischer Held für die große Leinwand.

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Imago Ariana Richards, Sam Neill und Joseph Mazzello in einer Szene aus "Jurassic Park" (1993)

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Imago Harrison Ford als Dr. Richard Kimble in "Auf der Flucht", 1993

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Getty Images Steven Spielberg