Abschied von Sam Neill: So lebt seine Familie nach Verlust

Am 13. Juli 2026 ist Schauspieler Sam Neill (†78) im St. Vincent's Private Hospital in Sydney gestorben. Der Jurassic Park-Star erlag einer Lungenentzündung - und das, obwohl er zuletzt als krebsfrei galt. Seine Familie ließ in einem Statement auf seinem Instagram-Kanal verlauten, der Verlust sei plötzlich und unerwartet gewesen. Aus der Filmwelt meldeten sich zahlreiche Stars zu Wort, darunter Regisseur Steven Spielberg (79) sowie seine Filmkolleginnen und -kollegen Laura Dern (59) und Joseph Mazzello (42).

Hinter der großen Karriere stand ein Familienleben, das Sam stets am Herzen lag. Seinen Sohn Andrew gab er Anfang der 1970er-Jahre als junger Mann zur Adoption frei - erst rund 25 Jahre später fanden die beiden wieder zusammen. Seinen Sohn Tim, dessen Mutter die neuseeländische Schauspielerin Lisa Harrow ist, zog es nicht vor die Kamera, sondern hinter sie: Tim arbeitete in der Film- und Kameraproduktion. Seine leibliche Tochter Elena, die er mit seiner Ex-Frau Noriko Watanabe hat, versuchte sich zunächst als Schauspielerin und wurde schließlich Tätowiererin in Melbourne. Dazu kommt seine Adoptivtochter Maiko, Norikos Tochter aus einer früheren Beziehung.

Über seine Familie sprach Sam stets mit großer Wärme, aber auch mit Selbstkritik. Sein Sohn Tim nahm ihn dabei in Schutz: "Es gibt Schlimmeres, das ein Vater tun kann, als arbeiten zu gehen. Er ist ein guter Vater. Er ist ein sehr guter Vater." In seinem Buch schrieb Sam Erinnerungen und Geschichten fest - nicht zuletzt für seine acht Enkel.

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Getty Images Sam Neill bei der Premiere von "The Portable Door" im März 2023

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Getty Images Sam Neill im September 2019

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Imago Ariana Richards, Sam Neill und Joseph Mazzello in einer Szene aus "Jurassic Park" (1993)