Affäre mit Bette Midler auf Staatsbegräbnis enthüllt

Bei der feierlichen Staatsbeerdigung für Radiolegende Derryn Hinch (†82) in Melbourne kam es zu einer pikanten Enthüllung über sein Liebesleben. Vor den versammelten Trauergästen, darunter zahlreiche australische Medien- und Entertainmentgrößen, erzählte sein früherer Kollege Tony Tardio eine bislang geheime Geschichte. Laut News.com.au behauptete Tony, Derryn habe vor vielen Jahren eine kurze Romanze mit Bette Midler (80) gehabt – ausgelöst durch ein Interview, das ganze 53 Jahre zurückliegen soll. Mitten in den emotionalen Abschiedsmomenten rückte damit plötzlich eine überraschende Affäre mit dem Hollywoodstar in den Fokus.

"Das Einzige, was die Geschichte den Toten schuldet, ist die Wahrheit", sagte Tardio in seiner Ansprache. "Derryn und Bette Midler haben sich nach diesem Interview ein bisschen im horizontalen Bereich vergnügt. Und das ist die Wahrheit." Auch Hinchs dritte Ex-Frau, die australische Schauspielerin Jacki Weaver, meldete sich zu Wort – per Videobotschaft, da sie sich wegen Dreharbeiten in Western Australia nicht persönlich verabschieden konnte. In einer emotionalen Rede richtete sie Grüße an alle ehemaligen Geliebten des verstorbenen Moderators: "Ich möchte aufrichtig und herzlich all die Frauen anerkennen, die Derryn geliebt haben und die er geliebt hat. Hallo." Den vielen Romanzen ihres Ex-Mannes begegnete sie dabei mit Humor und einem Zitat von Starregisseur Steven Spielberg (79): "Wir werden ein größeres Boot brauchen", sagte sie in Anlehnung an den berühmten Satz aus "Der Weiße Hai".

Derryn Hinch war in Australien als "Human Headline" bekannt – ein Spitzname, den er selbst begeistert verwendete. Der gebürtige Neuseeländer war zunächst als Journalist tätig und stieg sogar zum Chefredakteur der Zeitung The Sun auf, bevor er eine erfolgreiche Karriere als Talkradio-Moderator beim Sender 3AW in Melbourne startete. Er war insgesamt viermal verheiratet und stets für seine aufsehenerregenden Liebesgeschichten bekannt. Zuletzt war er mit der früheren Schauspielerin Lynda Stoner zusammen, die ebenfalls zu den Trauergästen zählte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bette Midler bei den Innovator Awards in NYC im November 2019

Anzeige Anzeige

Imago Derryn Hinch in Melbourne, 2022

Anzeige Anzeige

Imago Beisetzung von Derryn Hinch, Juli 2026