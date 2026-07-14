"Jurassic Park"-Star Joseph Mazzello trauert um Sam Neill

Joseph Mazzello (42), der in Jurassic Park an der Seite von Sam Neill (†78) zu sehen war, hat jetzt rührende Worte für seinen früheren Co-Star gefunden. Der 43-Jährige teilte nach der Nachricht von Sams Tod ein emotionales Video auf Instagram und zeigte sich sichtlich getroffen. Zuvor hatte er noch gehofft, dass Sam nach seiner Krebserkrankung wieder vollständig genesen sei. "Ich dachte, wir hätten das Schlimmste überstanden", erzählte Joseph und bezeichnete die Nachricht als "Schlag in die Magengrube".

Die beiden Schauspieler standen laut Daily Mail 1993 gemeinsam für den Kultfilm vor der Kamera, als Joseph gerade einmal neun Jahre alt war. Besonders berührt zeigte er sich darüber, dass Sam ihn auch Jahrzehnte später noch unterstützt habe. "33 Jahre später drückte er mir immer noch die Daumen ... Das war mir so viel wert, das zu wissen", erzählte der ehemalige Kinderstar. Zudem betonte Joseph, wie professionell und herzlich Sam am Set gewesen sei: "Es ist nicht einfach, mit Kindern zu arbeiten, aber Sam tat nur so, als würde er uns hassen", verriet er. "Er war ein großartiger Szenepartner, es fühlt sich nicht so lange her an, dass wir zusammen improvisiert und auf Bäume geklettert sind. Ich bin ihm so dankbar."

Sam Neill, der mit seiner Rolle als Dr. Alan Grant in "Jurassic Park" weltweit berühmt wurde, ist nun im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Nachricht von seinem Tod wurde erst kürzlich auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Seine Familie erklärte, dass Sam von seinen Angehörigen umgeben gewesen sei und trotz des überraschenden Todes mit der Würde gegangen sei, die sein ganzes Leben geprägt habe. Der Schauspieler hinterlässt nicht nur bei seiner Familie und seinen Kollegen eine große Lücke, sondern wird auch zahlreichen Fans weltweit für immer in Erinnerung bleiben.

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Imago Ariana Richards, Sam Neill und Joseph Mazzello in einer Szene aus "Jurassic Park" (1993)

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Getty Images Joseph Mazzello , Schauspieler

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