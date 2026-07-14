Bryce Dallas Howard teilt emotionalen Abschied von Sam Neill

Nach dem Tod von Sam Neill (†78) haben sich Weggefährten und Kollegen aus der Filmwelt mit bewegenden Worten von dem Schauspieler verabschiedet. Nun meldet sich auch Bryce Dallas Howard auf Instagram zu Wort und widmet dem Jurassic Park-Star ein emotionales Statement. Die Schauspielerin teilt dabei ein Video, das Sam gemeinsam mit seinen Franchise-Kollegen Laura Dern (59) und Jeff Goldblum (73) zeigt – wie die drei am Klavier sitzen und den Beatles-Klassiker "Blackbird" singen, während Jeff in die Tasten greift.

Bryce erinnert in ihrem Beitrag an die gemeinsame Zeit beim Dreh von "Jurassic World: Dominion". Wegen der Pandemie hatten die Schauspieler über Monate zusammen in einem Hotel unweit vom Set entfernt gelebt. "Als wir in dieser kleinen Blase für 'Jurassic World: Dominion' zusammenlebten, in einem Hotel, sieben Minuten vom Set entfernt, viereinhalb Monate lang, sagte ich, dass ich, wenn ich mit jemandem eine Pandemie durchstehen muss, so froh war, dass es mit dir war", schreibt sie und fügt hinzu: "Das bin ich immer noch." Sam sei "genau der gewesen, den man sich erhofft hatte. Witzig, herzlich, herrlich selbstironisch, unendlich freundlich."

Auch Laura, die im Original-Film von 1993 Sams Leinwandpartnerin gewesen war, meldete sich mit einem persönlichen Statement zu Wort. "Sam war mein geliebter Freund fürs Leben", sagte sie gegenüber Entertainment Weekly und führte weiter aus: "Er hat mir gezeigt, was Loyalität, Schutz und Liebe bedeuten – immer mit dem trockensten Humor." Ihr Co-Star Jeff schrieb auf Social Media: "Das nächste große Abenteuer beginnt. In Liebe, immer und für immer." Sam starb am Montag im Alter von 78 Jahren, nachdem er sich erfolgreich von einer Krebserkrankung erholt hatte.

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Instagram / brycedhoward Bryce Dallas Howard und Sam Neill

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2025

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