Darum drehte Steven Spielberg bis heute nie einen Western

Steven Spielberg (79) hat in seiner mehr als 50-jährigen Karriere so gut wie jedes große Filmgenre bespielt – Abenteuer, Science-Fiction, Kriegsdrama, Musical, Historienfilm. Doch ein klassisches Genre fehlte bislang auffällig in seinem Werk: der Western. Das soll sich nun ändern. Bei einem Auftritt auf dem South by Southwest Festival in Austin bestätigte der Regisseur, dass er aktuell an einem Western arbeitet. Über den Ton des Films sagte er lediglich, er werde keine Klischees bedienen, aber alles zeigen, was das Genre ausmacht – inklusive Pferde und Schusswaffen.

Dass der Western so lange aus Stevens Filmografie ausgeblieben ist, hat einen ganz bestimmten Grund. Gegenüber dem Filmmagazin Empire erklärte er, dass die Science-Fiction für ihn längst die Rolle übernommen habe, die früher der Western innehatte: "Für mich ist Science-Fiction meine Art, einen Western zu machen." Das klassische Western-Genre sei bereits in den 1960er-Jahren aus dem Zentrum der Popkultur verschwunden. Als symbolischen Wendepunkt nannte er Stanley Kubricks (†70) "2001: Odyssee im Weltraum", der für ihn das Ende des Westerns als dominantes Kinoformat markiert habe. Mit Filmen wie "Der weiße Hai", "Unheimliche Begegnung der dritten Art" und "E.T. – Der Außerirdische" übertrug er viele Western-Motive – Pioniergeist, moralische Konflikte, Grenzerfahrungen – einfach in neue Welten, so Kino.de.

Mit seinem nun geplanten Western schließt sich für Steven ein Kreis, der sich weit zurückverfolgen lässt. Bereits 1959 drehte er als Teenager den Amateur-Kurzfilm "The Last Gun" – einen Western. Danach sollte das Genre in seiner professionellen Laufbahn jahrzehntelang keine Rolle mehr spielen. Heute ist der am 18. Dezember 1946 geborene Filmemacher 79 Jahre alt und zählt zu den einflussreichsten Regisseuren der Kinogeschichte. Mit "Schindlers Liste" schaffte er es in die Riege der meistgelobten Filme aller Zeiten.

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Getty Images Steven Spielberg bei den 90. Academy Awards 2018

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STF/AFP/Getty Images Stanley Kubrick, Regisseur

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Getty Images Steven Spielberg bei den Golden Globes 2023