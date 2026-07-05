Mit 52 Jahren: Penélope Cruz will endlich Autofahren lernen

Penélope Cruz (52) könnte bald ihren Führerschein machen – und das mit 52 Jahren. Den entscheidenden Anstoß dazu gab ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk, von dem die spanische Oscarpreisträgerin jetzt in der YouTube-Show "Hot Ones" erzählte. Ihr Freund, U2-Sänger Bono (66), habe ihr zu ihrem letzten Geburtstag kurzerhand ein Auto geschenkt. "Mein Freund Bono hat mir zu meinem letzten Geburtstag ein Auto geschenkt... Verrückt, wenn man das laut ausspricht", berichtete sie Gastgeber Sean Evans. Für Penélope sei das Geschenk nun "der ultimative Anstoß", es endlich anzugehen und Autofahren zu lernen.

Bisher stand einer Sache im Weg, die die Schauspielerin selbst als tiefe Phobie beschreibt: ihre ausgeprägte Angst vor dem Straßenverkehr. Schon als Beifahrerin fühle sie sich nach kurzer Zeit unwohl. "Diese Angst sitzt so tief. Jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, denke ich: 'Na gut, los geht's. Kommen wir heil an oder nicht?'", schilderte sie gegenüber Sean. Bereits 2024 hatte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin Elle von den Wurzeln dieser Angst gesprochen: Als Kind musste sie miterleben, wie ihre Schwester Mónica (49) von einem Auto angefahren wurde und das Bewusstsein verlor. "Für mich blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Es war ein großes Trauma, weil ich gesehen habe, wie sie das Bewusstsein verlor", erinnerte sie sich. Mónica habe sich zwar vollständig erholt, die Bilder von damals aber seien bei Penélope geblieben.

Übrigens teilt ihr Ehemann Javier Bardem (57) ihre Zurückhaltung hinter dem Steuer. Bei der Premiere des Rennsportfilms "F1", in dem Javier einen ehemaligen Rennfahrer spielt, gestand er gegenüber dem Magazin People mit einem Augenzwinkern: "Es ist schon lustig, wenn man bedenkt, dass keiner von uns beiden Auto fährt. Sie fährt nicht. Und ich weiß gerade mal, wie man fährt." Das Paar ist seit 2010 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Penelope Cruz, Schauspielerin

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Getty Images Monica und Penélope Cruz, Mango Store, 2008

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Tristan Fewings/Getty Images Javier Bardem und Penélope Cruz in Cannes 2018

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