Penélope Cruz verliert seltene Worte über Ehe mit Javier

16 Jahre verheiratet, 33 Jahre befreundet – und trotzdem gibt es für Penélope Cruz (52) noch immer Neues an ihrem Ehemann zu entdecken. Im Gespräch mit dem Magazin People hat die spanische Schauspielerin nun seltene Einblicke in ihre Beziehung zu Javier Bardem (57) gegeben. "Ich habe das Gefühl, ich lerne immer noch dazu, wissen Sie?", sagte sie. Und das, obwohl die beiden sich schon seit Jahrzehnten kennen: "Ich bin mit jemandem zusammen, den ich seit 33 Jahren kenne." Dennoch sei niemand je vollständig zu durchschauen – weder der Partner noch man selbst. "Ich kenne diese Person wirklich gut, aber gibt es einen Tag, an dem man sich selbst wirklich kennenlernt? Nein. Genauso ist es auch mit dem Partner", gab Penélope zu bedenken.

Im Interview erklärte die Schauspielerin, wie sehr sie die dauerhafte Entwicklung zwischen zwei Menschen fasziniert. Sie berichtete, dass ihr diese Gedanken beim Dreh zu "The Invite" gekommen seien, ihrem neuen Film, in dem es um die Dynamik zweier Paare bei einer Dinnerparty geht. Gerade diese intime Situation mache die Geschichte so glaubwürdig, betonte Penélope – viele Zuschauerinnen und Zuschauer würden darin ihre eigene Beziehung wiedererkennen.

Bevor Penélope und Javier, die gerade bei der WM gemeinsam einen Spanien-Sieg feierten, privat zueinander fanden, verband sie eine lange gemeinsame berufliche Geschichte. Am "Jamón Jamón"-Set habe zwar direkt die Chemie gestimmt, doch mehr sei zunächst nicht passiert, wie Javier einst im Gespräch mit dem Magazin GQ erzählte. Erst 2008, bei den Dreharbeiten zu "Vicky Cristina Barcelona", funkte es endgültig. Zwei Jahre später heirateten die beiden auf den Bahamas im engsten Kreis. Heute konzentrieren sich der Oscarpreisträger und die Hollywoodschönheit neben ihrer Karriere vor allem auf ihr Familienleben mit Sohn Leo und Tochter Luna. Über Privates sprechen sie nur selten. Penélope machte hierbei nun eine Ausnahme, indem sie einen Einblick in ihre Beziehung gewährte – und die persönliche Weiterentwicklung und das fortwährende Entdecken neuer Seiten am Partner als eines ihrer Ehegeheimnisse preisgab.

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Imago Penélope Cruz und Javier Bardem bei der Eröffnung von "Emmanuelle" beim 72. Filmfestival San Sebastián

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Imago Javier Bardem und Penélope Cruz im Parc des Princes

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Imago Schauspieler Javier Bardem und Penelope Cruz in Paris