Sie können die Finger einfach nicht voneinander lassen! Seit mittlerweile elf Jahren sind Penelope Cruz (44) und Javier Bardem (49) ein Paar. 2010 gab sich dann das Hollywood-Couple das Jawort und krönte seine Ehe mit zwei putzigen Kindern. Skandalen gehen die beiden Eheleute geschickt aus dem Weg und halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt sorgten Penelope und Javier aber für einen süßen Pärchenmoment!

Bei der Eröffnung des 71. Filmfestivals in Cannes erschien das Ehepaar Bardem-Cruz gemeinsam auf dem Red Carpet. An diesem Abend stand eigentlich der Film "Everybody Knows (Todos Lo Saben)" im Vordergrund, doch das Schauspielerpärchen stahl dem Streifen zu Beginn fast die Show. Total in love flanierte die 44-Jährige an der Seite ihres Gatten über den roten Teppich der Veranstaltung. Immer wieder tauschten die zwei verliebte Blicke aus und sorgten für Schmachtmomente bei den Fans.

Bereits im vergangenen Monat turtelten sich die beiden Filmstars über den Red Carpet bei der Promotour ihres gemeinsamen Streifens "Loving Pablo". Hand in Hand verzückten sie schon damals alle Fotografen und gaben sich sogar das eine oder andere Küsschen.

Tristan Fewings/Getty Images Javier Bardem und Penelope Cruz in Cannes 2018

Anzeige

Francois Durand/Getty Images for Swarovski Javier Bardem und Penelope Cruz in Cannes 2018

Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images) Javier Bardem und Penelope Cruz in Madrid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de