So eng ist Blake Sheltons Beziehung zu Gwens drei Söhnen

Blake Shelton (50) ist nicht nur als Country-Sänger bekannt – inzwischen ist er vor allem auch engagierter Stiefvater. Seit seiner Hochzeit mit Gwen Stefani (56) vor fünf Jahren kümmert er sich liebevoll um ihre drei Söhne Kingston (20), Zuma (17) und Apollo (12), die die Sängerin aus ihrer früheren Ehe mit Gavin Rossdale (60) hat. Wie eng die Bindung zwischen Blake und den Jungs inzwischen ist, zeigte sich zuletzt bei den ACM Awards am 17. Mai 2026 im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas: Zuma und Apollo waren vor Ort, um ihren Stiefvater anzufeuern – während ihre Mutter zeitgleich im Sphere auftrat. "Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ, aber ich wollte es unbedingt", sagte der Sänger beim Country Radio Seminar 2022 zudem laut People und betonte: "Und jeden Tag verliebe ich mich genauso in die Jungs wie in Gwen."

Eine seiner bewussten Entscheidungen für die Familie war 2023 der Abschied von der Castingshow The Voice nach 23 Staffeln. Er wolle keine Zeit mehr verlieren, erklärte der Musiker: "Die Kinder sehen mich als eine sehr wichtige Person in ihrem Leben. Wenn sie fragen: 'Warum ist Blake nicht hier?' – das geht mir nahe. Ich habe genug Geld verdient, aber man kann keine Zeit zurückkaufen. Ich will keine Reue." Auch Gwen bestätigt, wie viel ihr Mann für ihre Familie bedeutet. Bereits 2019 sagte sie in der Sendung "Today": "Er ist wirklich ein guter Dad. Er hilft mir sehr viel, sodass ich irgendwann sage: 'Du musst nach Hause kommen, ich brauche Hilfe.'"

Besonders am Herzen liegt Blake, den Jungs das Landleben auf seiner Ranch in Tishomingo, Oklahoma, näherzubringen – und das mit großer Begeisterung. "Ich darf ihnen das Leben auf dem Land zeigen, und ich liebe das", schwärmte er beim Country Radio Seminar. Ob beim Arbeiten auf dem Bauernhof, beim Erkunden der Natur oder bei der Musik – die Söhne seiner Frau haben eine ganz neue Welt kennengelernt. Mit einer Prise Nostalgie blickt der 50-Jährige auf die vergangenen Jahre zurück: "Wenn ich diese letzten zehn Jahre wiederholen könnte, wäre das perfekt", sagte er im April 2024 gegenüber Entertainment Tonight. Solange Apollo noch da ist, so scherzte Blake, sei er entspannt – der Jüngste darf nämlich noch eine Weile bleiben.

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Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023

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Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

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Getty Images Kingston Rossdale, Gwen Stefani, Blake Shelton, Apollo Rossdale und Zuma Rossdale