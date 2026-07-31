Zum Hochzeitstag legt Gwen Stefani diesen Wow-Auftritt hin

Gwen Stefani (56) sorgt pünktlich zu ihrem fünften Hochzeitstag mit Blake Shelton (50) für einen echten Wow-Auftritt! Auf Instagram meldet sich die Sängerin jetzt stilecht aus dem Tourbus und zeigt ihren Look, bevor sie ihren Mann bei seinem Konzert unterstützt. In ihrer Story posiert sie selbstbewusst, während Blake sie liebevoll auf den Kopf küsst. Zu dem Post schreibt sie: "Tourbus-Duett vor der @blakeshelton-Show gx" und macht klar, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch modisch an der Seite des Countrystars glänzen will.

Dafür präsentiert sich Gwen in einem sorgfältig abgestimmten Look: Zu den ultrakurzen Denimshorts kombiniert sie ein gelbes Korsett mit zarter Stickerei, das sie über einem weißen Tanktop trägt. Darunter blitzt ein schwarzer Netz-Bodysuit hervor, der dem Outfit eine rockige Note verleiht. Komplettiert wird das Ensemble durch kniehohe Cowboystiefel aus kamelfarbenem Wildleder – ein stilvolles Augenzwinkern an Blakes Country-Wurzeln. Ihre platinblonden Haare trägt die Musikerin sleek und offen, das Make-up setzt mit Smokey Eyes und knallrotem Lippenstift ein weiteres Statement. Blake zeigt sich daneben deutlich lässiger in dunkelblauem Hemd und Jeans.

Mode-Experimente ziehen sich wie ein roter Faden durch Gwens Leben. Im Gespräch mit dem Magazin Glamour erinnerte sie sich schon 2009 daran, wie sie in den frühen No Doubt-Tagen jede freie Minute nutzte, um Bühnenoutfits zu entwerfen: "Sobald ich wusste, dass wir einen Auftritt haben, bin ich in den Stoffladen gegangen. Das habe ich immer, immer gemacht." Auch bei der Hochzeit mit Blake setzte die dreifache Mutter auf individuelle Looks und trug ein Vera-Wang-Kleid mit Bustier, langer Schleppe und besticktem Schleier, später für die Party eine kürzere Version mit Tüllrock und weißen Boots. Kennengelernt hatten sich die beiden bei The Voice, seit Ende 2015 sind sie offiziell ein Paar und gaben sich 2021 auf Blakes Ranch in Oklahoma das Jawort.

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Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2024

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Instagram / gwenstefani Blake Shelton mit Gwen Stefani, Juli 2026

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Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, Sängerin